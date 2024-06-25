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川普要拜登辯論前接受藥檢 遭反嗆「不顧一切散布謠言」

記者顏伶如／即時報導
拜登總統（左）與前總統川普27日將舉行今年選舉季節首場辯論。（路透)
拜登總統（左）與前總統川普27日將舉行今年選舉季節首場辯論。（路透)

拜登總統與前總統川普27日將舉行今年選舉季節首場辯論，川普24日在「真實社群」(Truth Social)社群平台發文，要求拜登在辯論前接受藥物檢測，並說願意奉陪也做檢測。拜登競選團隊發言人25日則說，川普害怕遭到究責，怕到與側翼聯手散布謠言。

川普24日在「真實社群」發文表示，拜登應該在辯論前接受藥檢。文中寫道：「我就同意立即接受檢測。」

「國會山莊報」(The Hill)25日報導，川普與盟友多次聲稱拜登在辯論前一定服藥以保持體力，但對拜登吃藥一說卻未提供任何證據。

曾在川普任內擔任白宮醫師的共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)24日則致函拜登與拜登醫師，要求拜登在電視辯論前後都要立即接受藥檢。

川普24日發文寫道，傑克森是「很棒的醫師」，而且傑克森的主張「完全正確」。川普在文中寫道，遺憾的是，傑克森的要求並不會有結果。

報導指出，川普與側翼團體一再把拜登塑造成衰老、虛弱，無法勝任第二任期。今年稍早，拜登在國會國情咨文(State of the Union)演說獲得好評，川普與盟友便以拜登吃藥說詞做為解釋理由。

拜登競選團隊發言人25日對「國會山莊報」指出，川普非常害怕因為破壞言論自由、削減社安金等有毒政策遭到究責，怕到與側翼使用不顧一切的手段，聯手散布明顯不實的謠言。

辯論即將登場，根據「國會山莊報」與選舉分析網站Decision Desk HQ最新全國民調，81歲的拜登與78歲的川普民調支持度不相上下，川普僅以1.6%略為領先。

拜登 川普 檢測

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