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紐時：中國企業到美國上市的盛況不再

記者顏伶如／即時報導
阿里巴巴(Alibaba)集團董事局主席馬雲於2014年9月19日在紐約證券交易所慶祝該公司上市。(美聯社)
阿里巴巴(Alibaba)集團董事局主席馬雲於2014年9月19日在紐約證券交易所慶祝該公司上市。(美聯社)

紐約時報25日報導，中國企業到美國風光上市的盛況，如今已不復見；地緣政治緊張讓美中關係走下坡，中國企業想要尋找能夠不受政治檢視拖累的外國市場公開上市，困難度大幅提高，北京則在中國內部對市場加強管控。報導指出，以目前速度看來，今年中國企業在全球各地推出首次公開募股(initial public offerings，IPOs)的案例，恐將創下十多年來新低。

報導指出，中國電商巨頭阿里巴巴(Alibaba)2014年9月19日於紐約證券交易所( New York Stock Exchange，NYSE)上市，以250億元寫下美國首次公開募股紀錄。接下來幾年裡，多家中國企業到美國推出首次公開募股都有十億計數的亮麗成績。

然而，榮景已成過去式，過去三年華爾街並未出現引起轟動的中國企業上市。截至目前為止，今年中國企業在美國推出首次公開募股累計獲得5億8000萬元，幾乎全部金額都來自上個月的電動車品牌極氪(Zeekr)。

紐約時報分析，美中關係惡化，中國企業越來越難找到能夠不受政治檢視拖累的外國市場可以上市。北京則在中國內部對市場加強管控，今年有40家企業在中國上市，首次公開募股累計約30億，根據金融服務機構Dealogic統計，與往年同期相比表現遜色許多。

報導指出，華府與北京緊張升高之際，中國企業不確定若到美國公開上市將面臨如何檢視。

今年2月，媒體報導傳出流行時尚購物平台希音(Shein)打算在美上市，共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)便要求證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)，倘若希音不願透露與中國政府的關係如何，就應該拒絕申請。

報導指出，目前在美國發行股票的中國企業大多在2018年至2021年之間上市，滿幫集團(Full Truck Alliance)、線上求職平台看準網(Kanzhun)股票都曾引起投資人搶購。直到中國叫車服務公司滴滴出行(Didi Chuxing)2021年在紐約證券交易上市後迫於中國政府壓力匆匆下市，後來便沒有其他中國企業在海外高調上市。

證券 紐約時報 華爾街

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