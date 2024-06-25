拜登政府學貸豁免計畫SAVE Plan 在聯邦法院接連受阻

拜登總統為爭取連任而推出的聯邦學貸豁免計畫，24日在密蘇里州東區聯邦區域法院及堪薩斯州聯邦區域法院接連受挫。圖為爭取學貸豁免的示威者。(路透)

拜登總統為爭取連任而推出的聯邦學貸 豁免「有價值的教育儲蓄 計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)，24日在密蘇里州東區聯邦區域法院及堪薩斯州聯邦區域法院接連受挫。原本數百萬名借款人可望獲得學貸免除或降低每月償還金額的方案，如今規定則遭法官禁止。

去年推出的「有價值的教育儲蓄計畫」約有800多萬借款人登記參加，借款人得以獲得學貸免除或降低每月償還金額。拜登政府說，這項計畫對聯邦學貸借款人來說，是有史以來負擔最少的還款方式。根據統計，教育部 已依照計畫條款為41萬4000名借款人取消共計55億元學貸。

不過，「有價值的教育儲蓄計畫」被共和黨執政州以拜登政府越權為由告上法院，在聯邦法官命令之下如今喊停。前總統歐巴馬任命的兩名聯邦法官24日同意共和黨執政州提告主張，分別對學貸豁免計畫下達暫時禁制令(preliminary injunctions)。

Politico新聞網站報導，密蘇里州東區聯邦區域法院法官羅斯(John A. Ross)24日裁定，教育部暫停對「有價值的教育儲蓄計畫」借款人做出進一步豁免，等候法院的進一步裁決。

報導指出，密蘇里州檢察長貝里(Andrew Bailey)及其他共和黨執政州的聯合提告勝訴機會頗高。密州在提告事由中對法院指出，學貸豁免計畫導致教育部提供給密州高等教育援助廳(Higher Education Assistance Agency)經費變少。

聯邦學貸借款人通常有20年到25年時間，根據教育部的收入基準還款方式(income-driven repayment)償還學貸。「有價值的教育儲蓄計畫」則推出新式、還款時間縮短的方案，10年到期便為申請學貸在1萬2000元以下的借款人免除學貸。

堪薩斯州聯邦區域法院克拉布特里(Daniel Crabtree)24日則裁定，教育部根據「有價值的教育儲蓄計畫」讓借款人降低每月償還金額的計畫暫停實施。

原訂今年7月1日上路的「有價值的教育儲蓄計畫」第二階段規定，借款人每月學貸償還金額上限，將從目前的可支配收入(discretionary income)10%調降至5%。

克拉布特里在裁決中指出，教育部推出「有價值的教育儲蓄計畫」並未獲得國會明確授權。