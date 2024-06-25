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路透：美調查中國三大電信商 憂雲端資料洩漏給北京

編譯黃淑玲／綜合外電
美中科技戰還看不到盡頭，美國政府擔心數據安全，傳出調查三家陸資電信公司在美國的營運。 (路透)
美中科技戰還看不到盡頭，美國政府擔心數據安全，傳出調查三家陸資電信公司在美國的營運。 (路透)

路透報導，美國拜登政府正在調查中國三家電信公司：中國移動、中國電信、中國聯通，了解他們在美國的雲端事業、網際網路事業，是否不當蒐集美國數據提供給北京當局。

三個了解情況的消息來源對路透說，美國商務部正在執行相關的調查。商務部已經訊問過這幾家有國家資本在後面支持的中國企業，針對中國移動和中國電信完成了「以風險為基礎的分析」，中國聯通的調查進度則是較為落後。

這三家中國電信公司目前在美國仍有小規模營運，像是提供雲端服務，承包美國網際網路流量傳送路線等。這些業務讓他們能夠取得美國數據，儘管美國的電信監管機關現在已經禁止他們在美國提供電話和網際網路的零售服務。

三家中國電信公司，以及他們在美國的律師，都未回應路透的置評請求。美國司法部拒絕評論。白宮則是記者詢問商務部，商務部也拒絕評論。中國駐美大使館說，希望美國「停止以不實的藉口，壓迫中國企業」，中國將持續捍衛中國企業的權益。

路透說，目前並沒有發現任何證據證明這些陸企刻意提供敏感的美國數據給中國政府，或是有其他違法行為。

知情人士表示，監管當局還沒有決定要如何處理相關潛在風險。監管機關現在針對來自敵對國家企業在美國銷售的網際網路服務，擁有調查權；另外也能禁止交易，不讓他們在資料中心營運，或是為網際網路供應商提供數據傳送路線。

商務部的這項調查，是華府全力防止北京不當利用陸企獲取美國數據的最新行動。華府擔心北京取得美國數據後，會傷害到美國企業、美國民眾和國家安全。

商務部 雲端 華府

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