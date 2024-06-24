「想看又怕看」 民主黨選民憂拜登辯論失誤

有些人對拜登大選辯論抱持期待且有信心，但許多民主黨選民或反川普選民則說他們恐懼、焦慮或無感，甚至是不敢觀看辯論。(路透)

拜登 總統與川普 27日將進行眾所矚目的大選辯論，但川普2016年舌戰喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)時尖銳且難以預測的表現仍令人印象深刻；加上拜登有時口齒不清的高齡形象，讓選民為本次拜川辯論捏把冷汗。紐約時報24日詢問選民對這場辯論的看法，雖然有些人對拜登抱持期待且有信心，但許多民主黨 選民或反川普選民則說他們恐懼、焦慮或無感，甚至是不敢觀看辯論。

佛州一名76歲退休人士博登斯坦(Jay Bodenstein)一直都是民主黨選民，他說會觀看辯論但「真的很害怕」，因為他和拜登這個年紀(81歲)的人很容易說錯或犯錯，他擔心辯論失誤、甚至只是稍微猶豫，都可能會毀掉拜登選情、輸掉大選，他希望根本不要辯論。

來自賓州的柯林斯(Hilary Collins)也說她和許多朋友都感到害怕，而她是七位朋友中唯一願意收看辯論的人。內布拉斯加州的獨立選民米爾尼茨(Roger Millnitz)則擔心拜登會給人留下蒼老、脫節的印象，而川普會利用任何微小的弱點擊破他。

民主黨策士則說這種不安的情況並不是什麼新鮮事，尤其是拜登經常被低估，然而像是最近的國情咨文演講充滿活力、表現超乎預期；民調也顯示大家認為拜登贏得2020年最後一場辯論，進而贏得大選。

民主黨民調專家萊克(Celinda Lake)稱民主黨選民本來就容易憂心忡忡，但是這場辯論反而是個機會，可以打消人們對拜登高齡的擔憂。2016年喜萊莉團隊的競選發言人芬尼(Karen Finney)稱拜登不需要阻止川普尖酸刻薄、煽動分裂、攻擊人民、危險醜陋的言論，只需要讓大眾看清他的模樣即可。

一名68歲的喬治亞州獨立選民馬龍(Frances Malone)便說她很失望民主黨今年依然推出拜登而不是新人選，不過她仍保留一些希望，希望拜登能帶給她驚喜。「我幼稚的願望是希望看到川普在鏡頭前失去理智，如果拜登能以某種方式讓川普露出他的真面目，就還不算是壞事。我希望我們能看到最強的喬拜登。」