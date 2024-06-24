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拜登政府挑戰田州禁止未成年跨性別醫療 最高法院受理

記者顏伶如／即時報導
拜登政府以違憲為由，對田納西州州法禁止未成年人士跨性別醫療提出訴訟挑戰，最高法院24日同意受理。(路透)
拜登政府以違憲為由，對田納西州州法禁止未成年人士跨性別醫療提出訴訟挑戰，最高法院24日同意受理。(路透)

拜登政府以違憲為由，對田納西州州法禁止未成年人士跨性別醫療提出訴訟挑戰，最高法院24日同意受理。紐約時報分析，「美國訴斯克梅蒂案」(United States v. Skrmetti)將是最高法院第一次受理有關青少年跨性別醫療的官司。

代表美國政府在最高法院打官司的聯邦總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)向最高法院指出，田納西州州法禁止跨性別醫療，但對於其他用途的相同療法卻完全沒有限制。

紐約時報分析，對於各州旨在禁止跨性別醫療的法規，聯邦法院看法分歧，讓最高法院必須介入處理的壓力升高。大法官在每周的私下會議當中，曾經討論是否受理類似案件上訴，不過對於是否拍板定案，始終遲遲未決。

最近幾年，保守派州議員紛紛針對跨性別醫療立法限制，至少20個共和黨執政州通過法案限縮未成年人士的跨性別醫療。

華爾街日報報導，遭到田州法律禁止的跨性別醫療包括在青春期初期給予延緩發展藥物以及導致乳房、鬍鬚等身體改變的荷爾蒙。

司法部主張田州措施違反美國憲法的平等保障，但遭位於辛辛那提的聯邦第六巡迴上訴法院駁回。

最高法院將於10月開始的下一個會期聽取這起案件的言詞辯論。

跨性別 田納西州 紐約時報

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