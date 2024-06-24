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CNN：川普陣營改變基調 將拜登定位成可敬的辯論對手

記者顏伶如／即時報導
川普及競選團隊將拜登定位成「可敬的辯論對手」。(美聯社)
川普及競選團隊將拜登定位成「可敬的辯論對手」。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)24日報導，前總統川普連續數月抨擊拜登總統認知衰退、連話都講不清楚，但首場電視辯論即將登場，川普及競選團隊突然改變口吻，將拜登定位成「可敬的辯論對手」(worthy debater)，是個不能被低估的政治老手。

CNN分析，辯論會舉行之前，競選團隊對於候選人表現的預測，經常讓外界霧裡看花，川普競選團隊對拜登論述出現明顯轉變，透露川普陣營可能擔心把拜登表現的期望值設定過低。

盛傳是川普副手考慮人選之一的北達科他州州長柏根(Doug Burgum)，23日接受CNN談話節目「國情咨文」(State of the Union)訪問時，便設法為拜登的辯論表現重新定調。

柏根在訪問中說，拜登有十多次參選公職經驗，四度角逐總統選舉，「他從尼克森總統在位時就開始選舉到現在，這個人是有能力的」。

報導指出，川普近日在談話中也透露拜登在辯論會中的表現可能比預期來得好，但川普同時表示，拜登可能必須要吃藥才能確保辯論當天有良好表現。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登競選團隊則加大力道，將川普描述成「精神失常」(unhinged)的犯罪份子，道德淪喪，為富人朋友圖利，不適任再度執政。

報導指出，拜登競選團隊將利用本周是「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被最高法院推翻兩周年的時間點，讓保護墮胎權成為拜登的重點政見。拜登競選團隊23日在一份備忘錄中指出，拜登與川普同台辯論將讓選民看到明顯對比，凸顯川普缺乏資格。

川普遭控偽遭商業紀錄的「封口費案」34項重罪起訴全遭定罪，法官將於下個月宣判刑期，讓這場辯論增添緊張氣氛，因為川普已經揚言再度執政將清算政敵。拜登則說，川普若再次上台將摧毀民主。

CNN分析，除了個性特質的差別之外，選民還想聽到兩位候選人對於攸關民眾家庭生計的經濟問題，究竟能夠拿出如何對策。拜登團隊說，拜登將以穩定力量為訴求，主張有辦法為民眾解決問題，對比川普的各種「黑暗觀點」，並強調共和黨對墮胎權的危害。川普則將批判拜登無視美墨邊境危機及城市犯罪猖獗問題，嘗試喚醒民眾對疫情發生之前川普經濟榮景的記憶。

拜登 川普 墮胎

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