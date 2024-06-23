拜登川普對美國經濟各執一詞 事實查核：兩方都有說錯

通膨(右)仍是拜登最大的痛點之一，而川普常自誇的經濟成果，卻被新冠疫情攪局。(路透)

在2024年大選的競選過程中，拜登 總統和前總統川普 這兩名候選人對經濟的說詞大相逕庭，紐約時報對此進行事實查核，結果發現通膨仍是拜登最大的痛點之一，而川普常自誇的經濟成果，卻被新冠疫情攪局。

川普6月在底特律的競選活動上說，拜登執政下，「當你把各項因素納入，通膨的真實數字可能是40或50%」。他同月接受福斯新聞採訪時也說，當納入能源價格和利息支出，通膨可能高達50%。 川普競選團隊發言人Karoline Leavitt說明，自2021年1月來，美國能源價格上漲了41%，像是汽油等某些能源價格更漲逾50%。

但紐時指出，最常見的整體通膨指標 - 消費者物價指數（CPI），自2021年1月以來上升了20%，不到川普估計的一半；CPI年增率在2022年6月達到最高峰，為9.1%。

對照下，川普執政的2017年1月至2021年1月，這項指數合計上升約7.4%；CPI年增率在2018年7月達到最高峰，為2.9%。

CPI是有納入能源價格，但川普有一點是對的，CPI自1980年代以來就沒有納入借貸成本。一篇1982年的文章解釋了為何CPI將涵蓋租金成本而非房貸利率，美國勞工統計局的經濟學家寫道，房貸有部分是投資未來，而CPI應該只聚焦當前的消費。

哈佛大學經濟學家Judd Cramer指出，若借貸成本被納入CPI，且計算時賦予足夠高的權重，那麼拜登執政時期CPI可能已上升50%。

不過，Judd Cramer不接受川普的說法，他不認為將利息支出納入考量是更精準的指標，或真實的通膨率，「沒人會說，歐巴馬第一個任期，由於房貸利率下降，真實的物價因而下降10%」。

拜登5月接受Yahoo Finance採訪時說：「我認為通膨是有些微上升，我剛上任時是9%，如今已降到3%左右。」

紐時指出這是錯誤的，拜登就職時，2021年1月的CPI年增率為1.4%，在2022年6月達到最高峰的9.1%，今年5月降至3.3%。

紐時指出這是錯誤的，官方估計顯示，未經授權進入的移民確實在近幾年成長，但數量不足以占據拜登執政下創造的所有工作機會。

兩個主張減少移民並加強邊境管制的團體估計，2023年未經授權的移民數量，比2020年高出230萬~250萬人。相比下，自2021年1月以來，美國增加了超過1,500萬個就業機會。

川普5月在威斯康辛州的造勢上說，拜登主政下，今年3月沒有出現任何新的製造業工作機會，「我不認為這從沒發生過」。

紐時指出，今年3月，美國製造業確實比2月減少約6,000個工作機會，但這並非前所未見的事。自勞工統計局1939年開始追蹤每月製造業聘僱以來，大約有四成的月份是相關就業機會下滑。就連川普時期，製造業在2019年就有七個月份是工作機會減少，在2020年前四個月也是如此。

拜登在6月的一場演講上說：「我們已創造1,500萬個就業機會，改寫歷史新高。」

紐時指出，這需要從脈絡下來看，自拜登就職的2021年1月到今年5月，美國增加1,560萬個工作機會。從未修正的粗估數字來看，這三年增加的新工作，確實是比至少從1945年來有完整四年任期的其他總統還多。

但從成長的百分比來看，拜登主政下前40個月的就業成長率為10.9%，仍落後一些前總統完整任期的表現，例如雷根第二任期的11.2%、卡特的12.8%。

拜登在6月的一次競選活動中說：「他（川普）為超級富豪提供2兆美元的減稅，除了增加債務外一點用都沒有。一般民眾幾乎沒有受惠，也對經濟成長沒什麼作用。」

紐時指出，這種說法太過誇大，根據2017年的減稅法案，大多數美國人都獲得了減稅，不是只有收入最高者受惠而已。減稅確實增加了聯邦債務，但一些研究表明，這項舉措刺激了經濟成長。

Karoline Leavitt說，2017年頒布的稅法，增加了兒童稅收抵減，並透過提高標準扣除額簡化了稅收，這都嘉惠了一般民眾。

獨立機構「稅收政策中心」估計，2018年有64.8%的人獲得了聯邦所得稅減免。大約81.7% 的年收入5萬美元至7萬5,000美元（大約為收入中位數）的美國人獲得了平均750美元的免稅額。

不過，高收入者確實獲益更大，收入級距在最前面1%的族群，獲得了整體減稅額的近17%，平均少繳3萬美元的稅。