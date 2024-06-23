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今年第4人…不滿對以政策 國務院副助理國務卿米勒辭職

中通社／22日電
國務院以巴問題專家、負責以色列-巴勒斯坦事務的副助理國務卿安德魯．米勒（Andrew Miller）辭職。（取材自國務院官方網站）
國務院以巴問題專家、負責以色列-巴勒斯坦事務的副助理國務卿安德魯．米勒（Andrew Miller）辭職。（取材自國務院官方網站）

國務院以巴問題專家、負責以色列-巴勒斯坦事務的副助理國務卿安德魯．米勒（Andrew Miller）因加薩危機辭職。報導稱，米勒辭職的官方理由是家庭原因，但知情人士透露，米勒因白宮在以巴衝突中不顧外界反對堅持支持以的態度而辭職。

「華盛頓郵報」報導，米勒在辭職時告訴同事，持續至今的加薩衝突沒有結束的跡象，導致他在過去八個月很少能陪伴家人。米勒稱，如果不是因為對家庭的責任，他可以繼續留在原職，即使他不同意政府政策的某些領域。

報導稱，米勒辭職的消息此前從未被披露。目前，白宮內部對新一輪以巴衝突造成的大量平民死亡感到愈來愈沮喪，一些人擔心，拜登總統最親密的顧問們控制著對外交事務的影響力。報導又指，米勒是「迄今為止辭職的最高級美國官員」，其職責集中在以巴問題上。

此前，已有多名官員因不滿拜登政府處理以巴衝突的方式而辭職。

內政部辦公廳主任特別助理莉莉．格林伯格．考爾（Lily Greenberg Call）5月15日宣布辭職，以抗議政府持續支持以色列在加薩地帶的軍事行動。她也是首位拜登政府任命的因不滿對以政策而辭職的猶太裔政府官員。

5月13日，國防情報局前官員、陸軍少校哈里森．曼（Harrison Mann）在一封公開信中說，他去年11月辭職，是為了抗議政府支持以色列對加薩地帶展開軍事行動、造成平民死傷。

4月25日，國務院阿拉伯語發言人哈拉．拉里特（Hala Rharrit）宣布辭職。她說，為了自由地說出真相，不得不這樣做。

此外，2月25日，空軍軍人亞倫．布希內爾（Aaron Bushnell）在華盛頓特區的以駐美大使館外，抗議美對以在加薩特別軍事行動中的持續支持而自焚身亡。

加薩 拜登 以色列

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