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去年上百名中國人試圖闖進美軍基地 有人潛水被抓、稱在找酒店

編譯陳韻涵／即時報導
去年有逾100名中國人企圖潛入美軍基地，被逮住後都稱自己是無辜的觀光客。圖為加州的美軍陸戰隊基地。(美聯社)
去年有逾100名中國人企圖潛入美軍基地，被逮住後都稱自己是無辜的觀光客。圖為加州的美軍陸戰隊基地。(美聯社)

海軍艦隊司令考德(Daryl Caudle)22日表示，美國國安正遭受威脅，去年有逾100名中國人企圖潛入美軍基地，被逮住後都稱自己是無辜的觀光客。

考德告訴「福斯新聞」說，「美軍基地愈來愈常遭外籍人士擅自闖入」，許多闖入者來自中國、俄羅斯及其他國家，「光是海軍基地，每周就會發生兩、三次擅闖事件」。

考德說，「許多擅闖基地人士攜帶護照、文件，但都不是獲准進入基地的文件，我們真的很難判斷這些人闖基地的動機」。

中國共產黨多名特務曾在靠近佛羅里達州卡納維拉角太空軍基地(Cape Canaveral Space Force Station)附近潛水被捕，或嘗試在新墨西哥飛彈發射基地附近遊蕩，或在阿拉斯加州陸軍基地被逮後，說是在找假日酒店(Holiday Inn)而迷路。

2019年，三名中國留學生因為擅闖佛州西礁島(Key West)的海軍航空站基地，並違法拍攝軍事基礎設施的照片而被判刑。

另據維吉尼亞當地媒體報導，兩名中國公民2019年試圖駕車闖進維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的小溪與故事堡海軍聯合遠征基地(Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Story)而遭驅逐出境。

然而，大多數擅闖基地的外國人被捕後，都只處以小額罰款，告誡勿再犯，而非依聯邦刑事罪名起訴。

考德說：「我們每周可能會在大門前攔下擅闖人士兩、三次，這只是海軍的部分。通常，他們會宣稱『我們是學生，或想看各式船艦的軍事迷』，而軍方會請海軍犯罪調查服務局(NCIS)介入調查，盡可能獲得這些人的生物識別資料。」

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)資深研究員艾蜜莉．哈定(Emily Harding)曾告訴「華爾街日報」，中方的間諜行動往往以量取勝，「中國人的優勢在於，他們願意大量投入人力蒐集情資」。

曾在國會參院情報專責委員會(Senate Select Committee on Intelligence)任職的哈定解釋，「就算少數人被抓了，美國政府也很難證明除了擅闖基地以外的嫌疑，而沒被抓的人，則可能蒐集到有用資訊」。

維吉尼亞 阿拉斯加州 中國留學生

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