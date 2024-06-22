我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

賓州夫妻佛州海灘戲水 遇「離岸流」捲走溺斃

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

編譯中心／綜合22日電
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

中國官媒英文「中國日報」22日報導，最近又有四名前往美國留學或參加學術會議的中國學生，在美國海關遭執法人員無端盤問、騷擾，最後三人被原機遣返中國。報導說，四人都有科技背景，其中兩人研究人工智慧。

報導說，美國海關執法人員把四人分別帶到「小黑屋」中盤問多達十小時，並以誘導、脅迫的方式反覆盤問，內容包括個人和家庭訊息，在美國學習和實習的情形，是否中共黨員，以及是否與中共政府有合作。

報導說，問話的海關人員對學生的政治背景，例如是否中共黨員，以及與電腦有關的科研背景尤其重視。而且海關人員在缺乏事實證據和有效搜索令的情形下，扣押了其中一名學生的電子產品，並把另三人遣返回中國。盤問期間拒絕讓他們與外界任何人聯繫。

據報導，最近幾年在美國海關被留置、盤問甚至遣返的中國學生已有30餘人，多數與電腦相關專業有關。

不過據「美國之音」22日引述美國駐中國大使伯恩斯(R. Nicholas Burns)說，99.9%的中國學生入境美國沒有遇到任何問題。

據統計，目前有近30萬中國留學生在美國的學院和大學學習。據彭博社彙整的數據，自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。美國海關和邊境保護局沒有公布相關數據。

詹姆斯敦基金會(Jamestown Foundation)研究員、「中共百年間諜活動」(Chinese Communist Espionage: An Intelligence Primer)共同作者麥修．布拉席爾(Matthew Brazil)說，有關被美國拒絕入境的學生的訊息相當有限，美中兩國似乎也都不願意提供細節來說明有關情況。這當中確實可能出現像中國學者王緝思最近入境美國時被海關攔下，在問話後才被允許入境的系統出錯情況，但大部分情況下美國阻止簽證持有人入境必有其原因。

布拉席爾說，美國海關之所以攔截入境者和問話，通常是因為他們的實際背景與簽證申請上所寫的內容不一致。海關人員比負責管理簽證申請的國務院人員擁有更多的調查權力和經驗。因此，海關可能會發現國務院遺漏的東西，而且一旦發現，他們就有責任採取行動。

遣返 簽證 中共

上一則

大選辯論倒數 共和黨大佬建議川普少刷憤怒值

下一則

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

延伸閱讀

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶
環球時報全版轟把台灣當飯碗 葛來儀：人身攻擊

環球時報全版轟把台灣當飯碗 葛來儀：人身攻擊
巴黎奧運為減碳只提供電扇 美國代表隊自帶空調

巴黎奧運為減碳只提供電扇 美國代表隊自帶空調
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
中國近年核彈頭快速增加，根據國際和平研究所最新報告，中國首度將核彈頭列入經常戰備，引發各國關切。（路透）

中國首度將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：史上最危險時期

2024-06-18 11:50

超人氣

更多 >
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
三種情況 華二代赴華須申請旅行證

三種情況 華二代赴華須申請旅行證
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾