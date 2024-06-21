川普「大學畢業自動獲綠卡」說 中國學生最受惠、保守派反彈

前總統川普表示，來美就讀兩年制學院和四年制大學的外籍學生畢業後將自動獲取綠卡，這項提議可能讓數萬名中國學生受惠，不過已招致右翼批評。圖為紐約大學學生今年5月歡喜畢業。(路透)

前總統川普 20日表示，來美就讀兩年制學院和四年制大學的外籍學生畢業後將自動獲取美國綠卡 ；川普向來強烈反對移民 ，這項提議可能讓數萬名中國學生受惠，不僅讓外界訝異，也招致共和黨保守派批評。

川普接受矽谷知名播客(Podcast)節目「全部下注」(All-In)訪問時，被問及有關企業如何合法保留更多優秀技術人才時回應：「我想做的是，你從大學畢業，我認為你應該自動獲得一張綠卡，作為文憑的一部分，能夠留在這個國家。」

華盛頓郵報報導，這並非典型的川普論述，而是川普2016年總統大選對手、民主黨籍候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的倡議內容。

2022學年到2023學年，美國泰半外籍學生來自印度和中國；換句話說，逾25%的外國大學生來自川普經常批評的中國。

去年，美國大學的外籍學生人數超過100萬人；聯邦政府目前每年發放約100萬張綠卡，而川普的提議可能讓此數據增加25%。

川普曾說，經過南部邊界來美、正值役齡的中國走線客人數增加，顯示中國政府正在美國境內「建立軍隊」；而不是強勁的經濟繼續吸引移民來美。然而，川普20日在All-In播客節目中的提議，卻可能對數萬名中國的役齡男子授予永久居留權。這種想法很難與川普先前反移民的措辭掛鉤，而這些論述一向是他施政的基石。

華郵分析，目前沒有理由認為川普會落實擴大發放綠卡的政策，他的競選議程也未提及此事，而川普確實有隨機應變編故事的習慣。

保守派評論員艾敘莉．聖克萊爾(Ashley St. Clair)在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道：「川普把綠卡與大學學位掛鉤是個壞主意。」

極右派領袖波索比克(Jack Posobiec)寫道，「美國有大量技術工人，他們需要更好的工作，美國人優先。」

右派網紅斯韋斯特卡(Charles J. Svestka)寫道，「川普(希望)在綠卡問題上誤導我們以緩和其他議題，我看不到他實際執行此提議的跡象。若人民想要那樣，南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)將成為共和黨提名人。」