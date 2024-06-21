總統大選金錢肉搏戰 川普捐款超越拜登

距離總統大選投票不到5個月，拜登與川普進入拚錢場的重要階段。美聯社

距離總統大選投票不到5個月，拜登 與川普 進入拚錢場的重要階段。美國媒體報導，兩陣營5月募款資料顯示川普已超越拜登，封口費案有罪判決是重要助攻。

支持川普（Donald Trump）的「讓美國再次偉大」超級政治行動委員會（Super PAC）20日公布，獲得巨富麥隆家族繼承人提姆麥隆（Tim Mellon）捐款5000萬美元。提姆麥隆在川普被判有罪隔日，捐出2024美國總統選舉至今最大一筆款項。

熱心政治的提姆麥隆自去年起，已向川普的「讓美國再次偉大」及獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的超級政治行動委員會，各捐出總額達2500萬美元的款項。

美國媒體報導，前紐約市長、富豪彭博（Mike Bloomberg）向拜登（Joe Biden）的超級政治行動委員會捐贈近2000萬美元。

「超級政治行動委員會」是美國選舉中相當特殊的安排，委員會募集的獻金不能直接給候選人或政黨，只能用在表達意見的政治活動，最重要的是捐款金額無上限，但需要公布，被戲稱為富豪的政治賭場。全美已登記的超級政治行動委員會已超過2000個。

選舉如同作戰，勝利是唯一目標，大軍征戰糧草先行，政治捐款金額可嗅出競選陣營狀態。

紐約時報（New York Times）報導，川普4月初因官司在身花費巨資，捐款額落後民主黨 與拜登陣營約1億美元，但2個多月後，川普負債已減少一半，各委員會捐款總計達1億1650萬美元，超過拜登的9160萬美元。

川普政治捐款超車得歸功於5月30日的封口費案有罪判決。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普5月獲得捐款總額為7504萬美元，30日與31日兩天即進帳2700萬美元，拋離拜登五月的3770萬美元。

競選經費雖然關鍵，但未必是決定勝負的要素。拜登競選陣營認為，雖然金錢優勢不再，但民主黨已早期安排，在重點州建立灘頭堡，11月就可看到回報。

川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）向紐時表示，川普破紀錄的募款額證明扭曲的拜登獵巫川普，美國通膨比天高，邊境遭非法入侵等事證團結了美國人民，拜登再做4年會終結美國。