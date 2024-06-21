最高法院：聯邦法律得以禁止家暴犯擁槍

最高法院大法官21日以8票對1票裁決指出，聯邦法律得以禁止被下達家暴禁制令(domestic-violence restraining orders)的民眾擁有槍械。(美聯社)

家暴 犯擁槍權如何拿捏的「美國訴拉希米案」(US v. Rahimi)，最高法院大法官 21日以8票對1票裁決指出，聯邦法律得以禁止被下達家暴禁制令(domestic-violence restraining orders)的民眾擁有槍械。華盛頓郵報分析，這是最高法院自2022年擴大擁槍權「紐約州 步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)以來，涉及美國憲法第二修正案的另一起重大判例。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的主要意見書指出，根據第二修正案條款規定，法院判定對他人具有傷害具體威脅的民眾，得以遭到暫時禁止擁槍。

根據法院紀錄，有販毒前科的德州男子拉希米(Zackey Rahimi)2019年對女友動粗，還對路人開槍，女友雖然逃脫卻被拉希米打電話恐嚇，揚言槍殺。拉希米不滿被法院下達家暴禁制令，辯稱擁槍權因為家暴禁制令而受限縮，違反憲法第二修正案。

檢方向法院指出，拉希米後來違反家暴禁制令，2020年12月至2021年1月間，累計涉及5起槍擊案件。2021年初，拉希米在家中被捕時，德州警方起出一把.45口徑手槍、一把.308口徑步槍以及彈匣、火藥等，以非法持槍罪名移送法辦。

拉希米被聯邦檢察官起訴後認罪，法院判處有期徒刑6年，後來則提出上訴。「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」裁決出爐後，聯邦第五巡迴上訴法院同意拉希米案再審。

2022年時撰寫「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」主要意見書的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)，在「美國訴拉希米案」不同意見書中指出，法院與政府都沒能舉出任何一項法律，足以證明僅因可能發生人與人之間的暴力衝突，憲法第二修正案權利就要遭到剝奪。他說，最高法院對這起案件的裁決，將讓許多民眾的憲法第二修正案權益造成傷害。