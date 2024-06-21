新華社：普亭訪北韓、越南釋放哪些訊息

北韓領導人金正恩19日與到訪的俄羅斯總統普亭簽署「全面戰略夥伴關係協議」，普亭並承諾與北韓共同防禦西方國家的威脅。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 日前訪問北韓 (朝鮮)和越南，這是他自2000年後時隔24年再度訪北韓，也是他以總統身份第五次訪越。普亭接連訪問北韓和越南引發世界高度關注。普亭此次訪問取得哪些成果？有何意義，將產生什麼影響？美韓日對此作何反應？

訪北韓：協作提升至新水平

普亭19日對北韓進行國事訪問。據朝中社報道，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤國際機場迎送普亭。在平壤期間，普亭受到「最高級別國賓待遇」，平壤數十萬群眾夾道歡迎。雙方當天簽署《全面戰略伙伴關係條約》和有關建設邊境公路橋以及衞生、醫療教育、科學合作等政府間協議。

普亭在與金正恩舉行「歷史性會晤」後表示，安全問題和國際議程在此次會談中占據重要地位，俄羅斯與北韓《全面戰略伙伴關係條約》是將兩國協作提升至新水平的突破性文件，俄方不排除根據這一條約與北韓發展軍事技術合作的可能。條約規定，當任何締約方遭受侵略時，另一方將向其提供援助。

金正恩說，普亭此訪是發展北韓俄羅斯睦鄰友好關係、築牢兩國民意基礎、維護世界和平穩定的有意義的戰略舉措。他表示，面對風雲變幻的國際政治局勢，北韓將與俄方更加密切戰略溝通，鞏固友誼基石。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫19日說，《全面戰略伙伴關係條約》為俄羅斯北韓關係發展奠定基調，也是兩國致力於發展各領域雙邊關係的體現。他同時表示，俄羅斯北韓合作不針對任何第三方國家。

俄羅斯國際事務理事會主任安德烈·科爾圖諾夫認為，普亭訪北韓彰顯俄方對北韓的政治支持，也意在表明西方國家孤立俄羅斯的企圖已被挫敗。莫斯科國立國際關係學院教授謝爾蓋·盧佳寧對俄羅斯媒體說，普亭訪北韓實際上是實施俄方宣佈的「建立歐亞安全體系計劃的開始」。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所南韓研究中心首席研究員康斯坦丁·阿斯莫洛夫指出，本次俄羅斯北韓領導人會晤將兩國合作提升到新的水平。

訪越南：深化全面戰略伙伴關係

結束訪北韓後，普亭20日對越南進行國事訪問。訪問期間，他與越共中央總書記阮富仲、越南國家主席蘇林舉行了會談，並會見了越南總理範明政和越南國會主席陳青敏。

據越通社報道，訪問期間，俄越領導人見證了11項雙邊合作文件的簽署，涉及教育、司法、核能、油氣等領域，同意進一步深化兩國全面戰略伙伴關係。

今年是《越俄友好關係基本原則條約》簽署30周年，也是越俄建交74周年。普亭在與蘇林會談時表示，深化與越南的全面戰略伙伴關係一直是俄方的優先事項之一。他說，俄越兩國經貿關係近年穩步發展；兩國在國際和地區問題上立場相同或相近；雙方都表示願意在不使用武力、和平解決爭端的原則基礎上，在亞太地區構建「可靠的安全架構」。

越通社報道說，越共十三大以來，越南致力於構建全方位、多樣化的外交路線，邀請普亭訪越正是這一路線的生動體現。普亭訪問越南向外界傳遞出雙方相互尊重的強烈信號，彰顯了兩國的友誼和團結，有利於提升兩國國際地位，增進兩國人民福祉和世界和平與穩定。

俄羅斯國際事務專家格里戈里·特羅菲姆丘克指出，越南從未加入反俄勢力和集團，也不支持任何旨在孤立俄羅斯的封鎖或制裁，對俄方來說，這是「寶貴的地緣政治資本」。俄羅斯經濟學家卡爾波娃認為，目前西方試圖在金融、能源、技術、軍工等領域對俄施壓，與越南簽署相關協議將使俄羅斯在這些領域受益。

美擔憂、日關注、南韓不滿

美國國務卿布林肯18日在華盛頓表示，美國對普亭訪問北韓和俄羅斯北韓關係現狀「非常擔憂」，將盡一切可能切斷北韓等國為俄羅斯提供的支持。

對普亭訪越，美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比20日說，美方不會對普亭訪越成果置評。不過，美國國務院20日發表聲明說，負責東亞和太平洋事務的助理國務卿、前美國駐越南大使丹尼爾·克里滕布林克將於21日至22日訪問越南。

就克里滕布林克會否向越方了解普亭訪越的相關情況，柯比20日說，克里滕布林克將就「適當」話題同越政府官員進行溝通。

南韓外交部21日召見俄羅斯駐南韓大使，就俄羅斯北韓簽署《全面戰略伙伴關係條約》表達不滿。南韓國家安保室室長張虎鎮20日在記者會上說，南韓政府對於俄羅斯北韓簽署《全面戰略伙伴關係條約》、加強軍事和經濟合作深表擔憂，將加碼對朝對俄制裁。

圍繞南韓政府考慮重新研討向烏克蘭提供武器支援，普亭在越南訪問時警告，如果南韓決定向烏克蘭提供武器，將犯下「大錯」。

南韓輿論認為普亭此次訪北韓意義重大。南韓《韓民族日報》在社論中指出，南韓總統尹錫悅上任後，全力發展同美日的關係，甚至不惜與對北韓半島有重大影響力的俄羅斯產生矛盾。南韓的外交失誤可被視為朝俄關係愈加緊密的原因之一，南韓政府今後更應謹慎開展對俄外交。

日本內閣官房長官林芳正20日說，日方「高度關注」普亭訪北韓，對朝俄簽署上述條約感到嚴重擔憂。外務大臣上川陽子21日說，日本政府將密切關注安全局勢變化，在增強日本安保能力的同時，進一步強化日美同盟的威懾力和應對能力，與南韓等國家保持緊密合作。