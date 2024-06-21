億萬富豪捐款 為今年大選帶風向
紐約時報21日報導，保守派富豪梅隆(Timothy Mellon)等金主支持之下，前總統川普競選團隊上個月募款成績連續第二個月超過拜登總統團隊，但有錢贊助者並未放棄拜登，拜登競選團隊仍靠著選舉初期的雄厚募款收穫投注幾個關鍵決戰州；今年11月選舉鹿死誰手，最終可能取決於哪一方獲得更多億萬富豪的現金贊助。
根據統計，川普與共和黨全國委員會(Republican National Committee)上個月選舉募款共有1億4100萬元，拜登與民主黨全國委員會(Democratic National Committee)則有8500萬元。根據20日的估算，川普與共和黨全國委員會選舉經費約1億700萬元，拜登與民主黨全國委員會選舉經費則有2億1200萬元。
上個月出手贊助川普的重量級金主當中，捐款5000萬給川普陣營超級政治行動委員會(super PAC)的梅隆特別受到矚目。這筆進帳讓超級政治行動委員會立即以1億元買下勞動節(Labor Day)前的廣告時段。
2020年大選過後由於川普企圖推翻選舉結果，加上後來發生2021年1月6日國會暴動，某些億萬富豪公開譴責川普，並與川普切割。紐約時報分析，但現在重量級金主紛紛回流，顯示川普已經獲得富豪諒解，黑石集團(Blackstone)執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)便是其中之一。蘇世民上個月宣布，基於經濟、移民、外交政策等方面的考量，決定支持川普。
某些富豪認為，川普是對企業較為友善的總統候選人。報導指出，拜登任內股市表現屢創新高，但來自金融界、石化圈的企業領袖，則希望川普上台後能為法規鬆綁。
加密貨幣交易平台Gemini創辦人雙胞胎兄弟泰勒‧溫克沃斯(Tyler Winklevoss)、卡門‧溫克沃斯(Cameron Winklevoss)20日表示，已各自捐款100萬比特幣给川普競選團隊。
拜登競選團隊日前收到富豪彭博(Mike Bloomberg)的2000萬捐款。科技富豪比爾蓋茲(Bill Gates)的前妻梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)則在社群媒體X平台發文為拜登背書指出：「今年選舉結果對婦女與家庭關係重大，這一次，我不能再沉默。」
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