億萬富豪捐款 為今年大選帶風向

圖為拜登川普在2020年的總統辯論現場。(路透)

紐約時報 21日報導，保守派富豪梅隆(Timothy Mellon)等金主支持之下，前總統川普 競選團隊上個月募款成績連續第二個月超過拜登 總統團隊，但有錢贊助者並未放棄拜登，拜登競選團隊仍靠著選舉初期的雄厚募款收穫投注幾個關鍵決戰州；今年11月選舉鹿死誰手，最終可能取決於哪一方獲得更多億萬富豪的現金贊助。

根據統計，川普與共和黨全國委員會(Republican National Committee)上個月選舉募款共有1億4100萬元，拜登與民主黨全國委員會(Democratic National Committee)則有8500萬元。根據20日的估算，川普與共和黨全國委員會選舉經費約1億700萬元，拜登與民主黨全國委員會選舉經費則有2億1200萬元。

上個月出手贊助川普的重量級金主當中，捐款5000萬給川普陣營超級政治行動委員會(super PAC)的梅隆特別受到矚目。這筆進帳讓超級政治行動委員會立即以1億元買下勞動節(Labor Day)前的廣告時段。

2020年大選過後由於川普企圖推翻選舉結果，加上後來發生2021年1月6日國會暴動，某些億萬富豪公開譴責川普，並與川普切割。紐約時報分析，但現在重量級金主紛紛回流，顯示川普已經獲得富豪諒解，黑石集團(Blackstone)執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)便是其中之一。蘇世民上個月宣布，基於經濟、移民、外交政策等方面的考量，決定支持川普。

某些富豪認為，川普是對企業較為友善的總統候選人。報導指出，拜登任內股市表現屢創新高，但來自金融界、石化圈的企業領袖，則希望川普上台後能為法規鬆綁。

加密貨幣交易平台Gemini創辦人雙胞胎兄弟泰勒‧溫克沃斯(Tyler Winklevoss)、卡門‧溫克沃斯(Cameron Winklevoss)20日表示，已各自捐款100萬比特幣给川普競選團隊。

拜登競選團隊日前收到富豪彭博(Mike Bloomberg)的2000萬捐款。科技富豪比爾蓋茲(Bill Gates)的前妻梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)則在社群媒體X平台發文為拜登背書指出：「今年選舉結果對婦女與家庭關係重大，這一次，我不能再沉默。」