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未決定選民等著看拜川辯論會 聚焦3大表現「經濟、邊境、年齡」

編譯莊瑞萌／即時報導
拜登和川普都在積極準備下周登場的辯論策略，盡最大努力搶攻中間選民。（美聯社）
拜登和川普都在積極準備下周登場的辯論策略，盡最大努力搶攻中間選民。（美聯社）

根據路透最新調查發現，中間選民對於6月27日在亞特蘭大舉行兩位總統候選人的辯論會相當期待，在決定最後屬意的人選時，特別會關注其在經濟、邊境與年齡上的表現。

65歲住在喬治亞州的甘農(Gina Gannon)在2016年投給川普，但2020年轉而支持民主黨的拜登，現在則期待透過下周舉行的辯論會決定今年要支持哪位候選人。她表示，之所以轉投拜登是因為川普執政時期過於混亂，但由於不滿拜登任內美墨邊境的非法移民與通膨問題，現在又開始回頭支持川普。針對78歲的川普，她認為「就是一個變數，」至於81歲的拜登，「年齡問題確實令人擔憂，以及他能如何維持自己的表現。」

路透與「易普索」(Ipsos)調查發現，約20%尚未表態支持對象的選民表示，會屬意第三選項或乾脆不投票。於是路透社訪問15位包含7位男性以及8位女性的選民，當中有9位曾投給拜登但現在對他頗有微詞，其中一位改為支持川普，在這15位選民中有3位不滿川普，但並未考慮改投拜登。結果發現，對於未決定的選民來說，兩人的心智健康，特別是拜登的心智狀態是關鍵問題。選民特別會關注首場辯論會上兩位總統候選人的臨場反應。另外，拜登管理經濟的能力，特別是處理通膨也是另一關注焦點。

來自賓州的賴比格(Rich Liebig)在2016年與2020年曾投給拜登，但目前尚未決定支持人選，主要是因為他認為拜登年紀太大。不久前在行銷職場被裁員的賴比格表示，會透過辯論會觀察拜登處理經濟問題的態度。他說，「如果拜登連任，他打算如何解決通膨問題？」

多位在2020年支持拜登的選民則認為，他在這次辯論會上必須針對移民問題有所著墨。南卡羅來納州的奧圖姆(Ashley Altum)表示，她在2016年投票給民主黨人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)、2020年則投給拜登，而且認為拜登與川普年紀都太老不宜再競選，但「邊境需要獲得控制」。

來自馬里蘭州的共和黨支持者萊希(Tom Reich)在2016年和2020年大選均未投票，今年則屬意獨立參選的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，不過，他並未取得參加辯論的資格。萊希表示，他會關注兩大黨候選人在對決時是否有精神衰退的跡象，「任何一方說的話是否偏離常軌、毫無意義，或並非是我期待的國家領導者應有的表現。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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