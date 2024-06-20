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美「操縱匯率」觀察名單 中台續留 新增日本

中央社華盛頓20日專電
財政部。 （路透）
財政部。 （路透）

美國財政部今天在報告中指出，並未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但將中國、台灣等再次列入值得觀察名單，並新增日本。報告建議台灣採取謹慎的政策組合，使經濟更不受外部衝擊的影響。

美國財政部向國會遞交關於美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策半年期報告。報告評估截至2023年12月的4個季度美國前20大貿易夥伴的政策，這些貿易夥伴占美國商品與服務對外貿易的78%。

美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到150億美元以上，經常帳盈餘至少占該國國內生產毛額（GDP）的3%，以及12個月中至少有8個月進行持續性單邊干預匯率，且淨買匯總額至少達到該國GDP的2%。只要符合2項就會被列入觀察名單。

這份報告指出，沒有任何美國主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易中獲得不公平競爭優勢。但報告點名中國、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、越南及德國，將密切關注貨幣措施與總體經濟政策。

根據報告，日本、台灣、越南和德國都符合擁有重大雙邊順差及大量經常帳盈餘的標準，而新加坡則符合持續單邊干預外匯及擁有大量經常帳盈餘。

報告在提到台灣時建議，台灣應採取謹慎的政策組合，以使經濟更不受外部衝擊影響，並解決結構性問題，減少外部部門失衡。台灣政府還應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險。

報告也指出，外匯干預應該有所限制，並允許貨幣走勢與經濟基本面保持一致。

這份報告重申美國財政部要求中國提高透明度的呼籲。相關內容包括，中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵要點普遍缺乏透明度，使其在主要經濟體中顯得異常，需要財政部密切監控。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）透過新聞稿表示，財政部持續推動支持更強勁及更平衡的全球成長政策，這些政策包括透過與主要貿易夥伴就貨幣相關議題進行緊密合作，使美國勞工受惠。

財政部 匯率 貨幣

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