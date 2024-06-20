拜登川普首場辯論下周登場 兩陣營各自積極準備

拜登總統(左)與前總統川普27日將舉行今年選舉季節首場辯論。(美聯社)

拜登 總統與前總統川普 27日將舉行今年選舉季節首場辯論，有線電視新聞網(CNN)20日報導，兩陣營目前都為辯論積極準備，幕僚透露雙方都打算把對手定調為執政狀況失控、完全不適任。拜登本周與下周都將在大衛營(Camp David)跟核心幕僚研商辯論策略，川普則召集某些列入競選副手考慮名單的人選參與辯論規畫。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

CNN主辦的電視辯論將於亞特蘭大舉行，報導指出，拜登與川普都明白這場辯論關係重大，雙方競選團隊主管都說，候選人與幕僚為辯論攻防密集準備，草擬答辯策略，希望選民看到11月大選的明確選擇。

過去幾周，兩隊人馬都為各種不同議題的訊息在辯論中如何呈現進行微調，經濟、外交事務以及對手不適任等話題都包括在內。不過，雙方為辯論準備過程中，都遇到某些狀況而導致分心：川普有刑事訴訟要面對，拜登則有馬不停蹄的出訪行程，還有家人捲入的官司。

報導指出，當拜登與川普抵達CNN攝影棚準備辯論時，懷抱目的將有明顯不同。拜登在準備過程裡，把辯論重點放在向川普究責，如同上台之後面對川普時的政治策略，以及過去幾個月以來的競選團隊策略。

拜登競選團隊主管說：「近來拜登針對川普的發言越來越嗆辣，也打算在辯論時延續如此基調。」

CNN分析，拜登競選團隊連續數月表示美國選民對2024年選舉並不關心，但現在則把首場辯論視為重新出發的起點，期盼能讓對選舉有興趣的新選民看到兩名候選人之間的差別。

川普則把目標放在向選民保證，雖然官司纏身、政治手段帶來嚴重分歧，但自己還是比拜登更穩定、更有效率的領導人。

報導指出，川普的辯論準備並未把太多重點放在政策，而是注意修辭。之前川普在政策辯論時較為吃力，只能提供迂迴、概括說法，也曾發生對手仍在發言就開口搶話的狀況，甚至抨擊辯論主持人，侵略意味十足的表現在辯論結束後好幾個月都在觀眾印象裡揮之不去。

川普18日在威斯康辛州瑞辛(Racine)的造勢活動上對支持者說，這次辯論將是自己與拜登及兩名主持人的「一對三」局面。

CNN報導，拜登的辯論準備由前任白宮 幕僚長柯連恩(Ron Klain)率領，參與成員還有長年擔任拜登助理的利德(Bruce Reed)、現任白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)，以及白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)、唐尼倫(Mike Donilon)等。

消息人士指出，俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)與川普幕僚本月稍早在海湖莊園(Mar-a-Lago)為川普做簡報，內容以經濟為重點，協助川普在辯論時針對通膨問題對拜登發動最佳攻勢。