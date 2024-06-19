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前國安顧問：美應切斷與中經濟聯繫 陸戰隊全部署亞洲

中央社記者廖漢原紐約18日專電
前白宮國安顧問歐布萊恩。(美聯社)
前白宮國安顧問歐布萊恩。(美聯社)

外交事務（Foreign Affairs）期刊18日刊載民主黨與共和黨前官員就下任總統外交政策發表的建議長文，時任川普國安顧問的歐布萊恩建議，川普若當選應與中國經濟脫鉤，並應考慮將美軍陸戰隊全數部署到亞洲；拜登重要幕僚羅茲則關注盟友對川普重回白宮感到緊張。

外交事務期刊刊載歐巴馬（Barak Obama）政府時期擔任白宮副國家安全顧問的羅茲（Ben Rhodes），及川普的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）的長文，說明兩位可能擔任下任總統的外交方向。

由於羅茲與歐布萊恩曾分別擔任拜登（Joe Biden）和前總統川普（Donald Trump）的重要幕僚，因此報導引起各界關注。

羅茲以「當前世界的外交政策」為標題指出，拜登在上任初期常提到「美國回來了」，與川普混亂執政下的世界做出區隔，規畫美國回到道德大國定位，恢復以規則為基礎的世界秩序。

如今讓美國盟友感到緊張的是，如果川普人馬班師回朝，繼續走共和黨的強硬路線，華府運作將持續欠缺效率，美國的獨裁敵人如俄羅斯總統普亭（Vladmir Putin）將賭華府政權不穩定，伊朗核協議、巴黎氣候協定（Paris Agreement）與跨太平洋夥伴協定（TPP）等國際共同目標又將無疾而終。

他強調，川普的國家主義與孤立主義將為侵略行為建立許可架構。

曾經訪台的歐布萊恩以「透過實力讓和平回歸」為主題指出，川普是和平製造者，他依據「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）讓以色列與中東3個鄰國及非洲蘇丹獲得和平、塞爾維亞與科索沃經貿關係正常化，並使埃及與卡達等中東國家關係和緩。

他指出，川普是自前總統卡特（Jimmy Carter）政府以來，首個在任期內世界沒有發生主要戰爭的美國總統，川普決意避免世上發生新戰事，美國不必無止境應付緊急狀況，他任期內也在伊斯蘭國（ISIS）戰事取得少見的勝利。

在川普任內，俄羅斯在2014年侵略烏克蘭克里米亞後，沒有繼續推進，伊朗不會直接攻擊以色列，北韓在外交斡旋後停止核試，中國領導人也知道川普決意執行劃下的紅線，例如2017年因敘利亞動用化武發動飛彈攻擊。

歐布萊恩建議，美國須釐清與中國的關係，認清敵我，華府須回到冷戰時期應對前蘇聯的政策，與中國經濟脫鉤。

川普 拜登 華府

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