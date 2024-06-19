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競爭前所未有 分析師喊話3大車廠：快退出中國市場

記者林宸誼／即時報導
在比亞迪、吉利等中國本土車廠強勢崛起下，中國車市正陷入前所未有的競爭。圖為本月15日登場的廣西南寧車展。（中新社）
在比亞迪、吉利等中國本土車廠強勢崛起下，中國車市正陷入前所未有的競爭。圖為本月15日登場的廣西南寧車展。（中新社）

在比亞迪、吉利等中國本土車廠強勢崛起下，中國車市正陷入前所未有的激烈競爭。為此，美銀分析師約翰墨菲（John Murphy）呼籲通用、福特和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）「底特律三巨頭」（簡稱「D3」），應該「儘快」退出中國市場。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，墨菲18日在底特律郊區舉行的汽車新聞協會活動上討論美國銀行年度「汽車大戰」報告指出，中國這個全球最大的汽車市場正面臨前所未有的競爭，而且中國正在大幅增加汽車產量，以滿足中國消費者和全球出口的需求。

他進一步指出，「D3」汽車製造商需要專注於核心產品和利潤更高的地區，「我認為你必須儘快看到D3退出中國。」中國不再是通用汽車、福特或斯特蘭蒂斯的核心。

隨著比亞迪、吉利等中國車廠崛起，給企業帶來了越來越大的壓力，通用汽車包括合資企業在中國的市占率，已從2015年約15%，驟降至去年的8.6%，為2003年以來首次跌破9%。

通用汽車高層表示，得益於新型電動車的幫助，相信可以扭轉經營局面，並重新奪回中國市場市占。

在中國經營的美國公司，還面臨地緣政治風險和不確定性，美國總統拜登上個月宣布，將對中國製造的電動車徵收四倍關稅。

墨菲表示，雖然底特律汽車製造商需要重新考慮在中國開展業務的方式，但對於美國電動車領導者特斯拉來說，情況略有不同。

墨菲指出，與底特律傳統汽車製造商相比，特斯拉在電動車零件方面擁有約1.7萬美元的成本優勢，有助於該公司在中國市場的發展，使其擁有「更多的運行空間」。

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