針對在美10年以上無證配偶 拜登移民新政QA

拜登政府18日宣布新移民政策。(歐新社)

拜登 政府18日宣布的新移民 政策可能保護約50萬與美國公民 結婚的人免於被驅逐出境，為他們提供獲得公民身分的途徑，新政策針對的是已經在美國生活十年以上，在本地建立自己生活和家庭的人，以下是該政策的運作方式。

Q：美國公民的配偶為何需要保護？

A：與美國公民結婚通常提供一條獲得美國公民身分的途徑，但非法穿越南方邊境進入美國的人必須返回他們的母國，完成綠卡申請程序，這一過程可能花費數年時間；新的政策將允許這些家庭在申請合法身分的過程中留在美國。

Q：誰符合資格？

A：根據移民倡議組織Fwd.us的資訊，美國約有110萬名與美國公民結婚的無證移民，但並非所有人都符合新政策的資格。

符合資格的配偶必須在截至6月17日之前已經在美國居住滿10年，並且已經與美國公民結婚，不能有犯罪紀錄。

官方估計，新政策將為約50萬人提供合法身分和保護，這一好處還將擴及約5萬名成為美國公民繼子、繼女的無證配偶子女。

Q：新政策何時生效？

A：拜登政府官員表示，該政策預計於夏季末開始實施，符合資格的人屆時可以申請這些福利。

Q：為何實施這一政策？

A：拜登試圖在移民問題上取得平衡，這是他的一大政治弱點，民調顯示，美國人民希望有更嚴厲的政策；拜登在兩周前剛宣布對南方邊境的打擊行動。

他的新政策將提供數十萬移民新的法律保護，以作為回應民主黨進步派呼聲的一種方式，進步派譴責白宮背棄競選承諾，沒有採取更人道的舉措。