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拜登為50萬無證配偶提供身分保護 共和黨參議員喊查

拜登為50萬無證配偶提供身分保護 共和黨參議員喊查

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)表示，將對「不講法律的赦免計畫」啟動調查。(路透)
共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)表示，將對「不講法律的赦免計畫」啟動調查。(路透)

拜登總統18日宣布為嫁給美國公民的大約50萬名無證配偶提供免遭驅逐、有機會申請入籍的身分保護，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)致函國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，將對「不講法律的赦免計畫」啟動調查。

霍利在信中寫道：「絕對不接受讓非法外籍人士獲得赦免。」另外，紐約時報分析，這項新措施有助於拉抬拜登在內華達州、亞利桑納州、喬治亞州等決戰搖擺州的選情。

福斯新聞網(Fox News)報導，霍利在信中對梅奧卡斯指出，拜登政府措施將吸引數以百萬計非法移民湧入美國南部邊境，「形同對美國納稅人打耳光。對於合法進入美國的移民來說完全不公平，但顯然您與拜登總統卻一意孤行」。

霍利在信中要求梅奧卡斯「立即停止」拜登宣布的新措施。信中也說，拜登政府公然違反現行移民法規，法律僅允許基於緊急人道因素或涉及重大公共利益的情況下提供身分假釋。

紐約時報報導，拜登宣布的新規是過去十多年來，美國總統針對保護移民而推出的最大規模行動。根據新規，以非法身分在美國生活多年的50萬名無證配偶，將獲得免於遭到驅逐的身分保護，還有機會申請入籍以及合法工作。

資深政府官員說，無證配偶保護措施不會立即生效，而是夏季末期才會上路。

與美國公民結婚是外籍人士普遍的入籍管道，但非法入境的無證移民申請綠卡時，則必須回到祖國完成手續。拜登新規允許無證配偶留在美國申請身分。

移民倡議組織FWD.us統計，美國約有110萬名與公民結婚的無證移民，但不是所有無證配偶都有資格申請新規。申請資格包括：在美生活10年，今年6月17日之前已經與美國公民結婚，沒有犯罪紀錄。免受驅逐的身分保護適用於無證配偶的大約5萬名兒女，在無證配偶與美國公民結婚之後成為了美國公民的繼子或繼女。

紐約時報分析，無證配偶保護計畫可望為拜登在搖擺州選情加分，例如內華達州、亞利桑納州、喬治亞州。

「美國商業移民聯盟」(American Business Immigration Coalition)指出，這些州裡都有超過10萬選民家庭成員之間有著不同移民身分。

非法移民 拜登 美國公民

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