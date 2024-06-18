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美議員赴印度會達賴 北京：停止向外界發出錯誤訊息

記者陳宥菘／即時報導
西藏精神領袖達賴喇嘛(中)。(美聯社)
西藏精神領袖達賴喇嘛(中)。(美聯社)

眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）18日率領國會跨黨派議員代表團前往印度北部的達蘭薩拉，並在西藏流亡議會發表談話，預計於19日上午會見高齡88歲的西藏精神領袖達賴喇嘛。中國外交部表示，「我們對有關報導感到嚴重關切」，敦促美方恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸。

在中美尋求穩定關係之際，這次訪問可能會激怒北京。

路透報導，由麥考爾率領的共7名兩黨議員代表團18日抵達達蘭薩拉，團員還包含民主黨籍前眾院議長裴洛西。而在眾議員到訪後，達賴喇嘛將來美治療膝蓋。

上周，眾院以壓倒性多數通過「促進解決西藏–中國爭端法」，法案敦促北京與西藏對話解決爭端，並稱「西藏非自古屬中國」。該案5月已在參院通過，將待拜登總統簽署生效。

麥考爾在西藏流亡議會發表談話表示，「我們非常高興明天能見到尊者，談論許多事情，包括我們剛剛在國會通過的法案，該法案基本上表明美國與西藏人民站在一起」。他並指拜登將很快簽署該法案。

財聯社報導，中國外交部發言人林劍18日在例行記者會上形容達賴是「披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」。林劍說，敦促美方充分認清達賴集團反華分裂的本質，恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸，停止向外界發出錯誤訊息。

林劍重申，西藏自古就是中國的一部分，西藏的事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何人任何勢力妄想透過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀，絕不會得逞。

林劍敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立的承諾，不得簽署上述法案，他並表示，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

眾院外交委員會主席麥考爾在印度達蘭薩拉的西藏流亡議會發表談話。(路透)
眾院外交委員會主席麥考爾在印度達蘭薩拉的西藏流亡議會發表談話。(路透)

眾院 拜登 達賴喇嘛

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