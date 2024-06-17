財政部：將修補法規漏洞 防止企業及富人靠資產貶值避稅

財政部副部長艾迪耶摩。(路透)

華盛頓郵報報導，避險基金等合夥事業與房地產投資大亨等富豪，以不當手段利用複雜難懂的稅務架構，讓數百億資產不必課稅，財政部 將加強查緝；財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)17日表示，將會修補法律漏洞，防止企業及富人透過聲稱資產貶值達到避稅目的。

報導指出，財政部將推出的打擊措施包括防止稅基轉移(basis shifting)，事業合夥人可以透過稅基轉移，把資產從某個生意轉到另一個生義名下，達到避稅目的。國稅局 (IRS)指出，合夥事業的資產轉移文件登記，經常純粹只為避稅，事實上並沒有轉移，某些企業則重覆聲稱某項資產貶值。

艾迪耶摩說：「這些交易紀錄並沒有在美國創造任何經濟活動。」他說：「唯一目的就是要減少繳稅。」

艾迪耶摩表示，打擊稅基轉移的不當手段，將可以讓來自合夥生意的稅收在未來10年至少增加50億。

「美國律師協會」(American Bar Association)合夥事業委員會委員盧斯坎貝(Mark Luscombe)舉例指出，操作手段為聲稱事業裡某個資產貶值而讓稅基變零，然後把資產賣給相關夥伴，讓資產可以再次申報貶值。

國稅局高層官員分析，現行法規規定，買賣交易要有「實質經濟」(economic substance)才能減少繳稅，從法規看來，絕大多數合夥事業的避稅操作都是不合法的。

拜登 政府17日發表聲明表示，在收入數百萬元的律師及會計師協助下，稅基轉移操作過去幾年在合夥事業之間變得越來越流行，直到最近問題才被國稅局注意。

商務律師柯瓦西(Robert Kovacev)表示，國稅局光靠一己之力無法防止稅基轉移，國會必須通過立法加以禁止。