華郵：紅州民主黨參議員拚連任 紛紛與電動車政策切割

一些出身紅州的民主黨參議員連任選舉面臨硬仗，紛紛與拜登總統的電動車政策切割，圖為美國汽車工人聯合會成員參議員與參議員布朗(右)交換意見。(美聯社)

兩年前，民主黨籍聯邦參議員 聯手通過旨在對抗氣候變遷的法案，為電動車 (EVs)提供抵稅等優惠措施。華盛頓郵報17日報導，如今某些出身紅州的民主黨參議員連任選舉面臨硬仗，紛紛與拜登 總統的電動車政策切割，共和黨則對拜登環保政策發動猛烈批評。

前總統川普在競選期間時常批評電動車，儼然已將電動車做為選舉年的文化戰爭議題。石化產業團體則投入數以百萬計的經費在搖擺州推出宣傳廣告，檢討民主黨籍參議員推動拜登電動車政策。

川普先前已經表示，如果執政將取消拜登的電動車優惠。川普表示，上台之後電動車「恐怕再也賣不掉」。川普日前與石油業高層主管見面時，批評拜登電動車政策「可笑」，川普同時呼籲產業領袖幫忙籌措10億選舉經費。

密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)說，川普上周與共和黨參議員舉行閉門會議時說，如果在今年大選勝出，上台之後將推翻拜登電動車政策。

報導指出，在連任選舉面臨嚴重挑戰的某些民主黨參議員，現在紛紛與拜登政策切割；電動車已經成為高度政治化的議題，民調顯示民主黨員購買電動車的踴躍程度超過共和黨員。

民主黨籍俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)今年5月推出獲得兩黨連署的「國會審查法」(Congressional Review Act)，內容包括推翻拜登政府同意某些電動車電池零件在中國製造的規定。

布朗與同僚蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)都曾投票反對拜登政府的汽車排放標準，也都曾與共和黨站在同一邊，投票反對讓電動車充電站獲得「購買美國貨」(Buy America)規定豁免。

岱頓大學(University of Dayton)政治系副教授狄凡恩(Christopher Devine)指出，俄亥俄州對電動車有著許多疑慮，如此狀況對布朗不利，但布朗也因此獲得機會，能夠展現與拜登政策的不同主張。

布朗的共和黨對手莫雷諾(Bernie Moreno)批評拜登政府轉型電動車的政策「瘋狂」，將摧毀美國汽車產業。布朗盟友則反批莫雷諾指出，莫雷諾的汽車經銷商先前曾銷售中國製造的別克(Buick)轎車。

美國燃料暨石化製造商協會(American Fuel & Petrochemical Manufacturers，AFPM)主席湯普森(Chet Thompson)說，目前正在搖擺州積極推出宣傳廣告，不過參議員選舉勝負結果難以預料。

湯普森表示，拜登的電動車政策在選民之間「非常不受歡迎」。