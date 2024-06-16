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美國駐中大使：裴洛西訪台後 中方8次表達抗議

中央社／台北16日電
圖為裴洛西（左）2022年8月拜會時任蔡英文總統。(圖：總統府提供)
圖為裴洛西（左）2022年8月拜會時任蔡英文總統。(圖：總統府提供)

美國駐中大使伯恩斯近日接受專訪，提到美國前聯邦眾院議長裴洛西2022年訪台，表示飛機落地前一分鐘他被中國外交部召見，之後中方8次在不同場合都對他表達抗議，他則表達捍衛裴洛西訪問台灣的權利。

英國金融時報14日刊出對伯恩斯（Nicholas Burns）的專訪。

伯恩斯在訪問中透露部分2022年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的幕後美中外交情節。

他表示，裴洛西的專機在8月2日晚上10時46分降落在台北，10時45分被中國外交部召見，接下來的3個小時，聽取了時任中國外交部副部長、現任中國駐美大使謝鋒的反對意見。

而在裴洛西訪台後，伯恩斯說中方8次在不同場合都對他表達抗議，每次抗議會談長達2至4小時；不過，中方雖極力抗議，但他強調均捍衛裴洛西訪問台灣的權利。

金融時報指出，伯恩斯的工作更具挑戰因為中國領導人習近平對體制的控制大於前幾任，近年來，中國前外交部長秦剛及中國前國防部長李尚福2位高階官員「失蹤」（vanished），沒有人知道他們在哪裡，更多人因腐敗的指控而落馬。目前中國官場更不願意與外國外交官進行非正式的交流。

伯恩斯說，當前的中國正經歷著幾十年來最壓制的時期， 美中之間進行不公開對話是很困難，作為外交的一部分，目前是正式的談判桌外交，然而，晚餐或小酌時的檯面下外交，這樣的情況已經少之又少。

他提到美中必須在競爭的同時保持參與，這樣才能降低衝突的可能性，但在此同時美方也與北京展開民主價值與獨裁心態的思想鬥爭。

伯恩斯早在1980年代就踏入美國外交圈，外交資歷相當豐富。他曾在前總統小布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。在此之前，他曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人。

他在2022年3月赴中上任，當時中國正處嚴格的「清零」疫情防控時期，他在這篇專訪中提到，當時在機場面對的不是外交禮節，而是數十名從上到下都穿著白色防護衣的衛生官員。他們穿過登機通道，進入從地板到天花板都用塑料包裹的房間，在那裡接受檢測。

接下來他被隔離21天，說這是在中國工作經歷過的最奇怪的場景。

裴洛西 小布希 國務院

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