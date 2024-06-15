南華早報：美中軍事力量差距漸縮小 美與印太盟友合作有利維持優勢

分析家認為美國軍力仍然領先中國，但差距逐漸縮小。圖為5月31日在新加坡舉行的香格里拉對話會議場邊，美中防長奧斯丁（左2）和董軍（右）進行會談。(歐新社)

南華早報16日引述分析家的評論報導，美國軍事力量目前仍然領先中國，不過雙方在無人機、極音速飛彈 等先進科技上的差距逐漸縮小，而美國和印太地區盟友的合作有利於維持美方優勢。

南華早報說，儘管中國和美國恢復軍事對話管道，兩大強權在亞太地區的角力日趨白熱化，尤其是台海和南海問題。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）談到，儘管美國在軍事力量上仍然領先中國，但是隨著中國不斷促進軍事現代化，並且取得更新的平台和武器，美中軍事力量差距也隨之拉近。

何天睦指出，中國的國防產業絕大多數由政府掌控，和中央高層有著緊密連結，取得大筆資助。

根據五角大廈 ，中國海軍軍艦數量已經超越美國，而這有賴中國造船業興盛，船舶總噸位已經排名世界第一。

北京大學海洋戰略研究中心研究員胡波提出，中國持續在空軍和海事實力上追趕美國，現在雙方在西太平洋的軍力齊鼓相當。

不過，軍事評論員宋忠平（Song Zhongping）分析，至少在2027年中共 建軍百年之前，美中軍力還是有差距的。

倫敦國王學院（King's College London）國際關係講師巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）表示，華府藉由強化和東亞與印太盟友的軍事交流，維持在軍事力量上對中國的顯著優勢，而中國在該地區內則缺乏可靠盟友。