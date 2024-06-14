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攻台需大量準備 分析師赴國會聽證：中國難掩蓋

中央社華盛頓13日綜合外電報導
圖為從中國福建省平潭市的風景區看到船隻穿過台灣海峽，這是中國距離台灣最近的地方。美聯社檔案照
圖為從中國福建省平潭市的風景區看到船隻穿過台灣海峽，這是中國距離台灣最近的地方。美聯社檔案照

威脅情報分析師索恩（Devin Thorne）今天在美國國會的聽證會表示，中國無法隱藏要進攻台灣所需的戰爭準備，因為中國運輸網路活動增加將提供給美方軍事決策者明確的訊號。

華盛頓時報（The Washington Times）報導，索恩於美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）聽證會說，美國分析人員能透過中國境內的軍事動員發現對台發動大規模衝突的任何準備工作。

索恩指出，中國人民解放軍全軍後勤學術研究中心一份關於解放軍後勤的報告概述了攻台運輸需求，整場作戰會需要大約3000趟次火車、100萬趟次車輛、2100架次飛機、15個輸油管線大隊和超過8000趟次船運。

索恩說道：「在重大衝突中，例如針對台灣，動員到戰時狀態可能會對中國交通運輸造成明顯的扭曲異常，儘管解放軍恐怕會努力掩蓋這些不正常現象。」

他提到，解放軍希望在2025年之前達到，集團軍能於24小時內完成標準軍品裝載出境，旅、團級編制單位能4小時內完成。

其他早期指標還包括增加靠近台灣海峽沿岸的前沿軍事部署，這些動作可能會在發動軍事攻擊之前的幾個月進行。

索恩還表示，挑戰在於，運輸網路大多數最明顯的緊急威脅訊號，恐怕會在侵略發生之前的相對接近時間（可能是幾個月）出現。

中國曾有國防出版物寫道，對台灣發動空降突襲將涉及秘密準備和欺敵手段。但索恩認為，聯合登陸作戰的規模會讓隱藏這些行動變得非常困難。

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