G7峰會最後一日聚焦中國 葉倫再批北京國家補貼模式

G7峰會14日展開最後一天會談，將聚焦中國。（歐新社）

七大工業國集團（G7 ）領導人14日將展開峰會最後一天會談，將聚焦中國，各國預料將對中國工業產能過剩及支持俄羅斯 表達憂慮。美國財長葉倫 13日警告，中國以國家大規模補貼工業的模式，為世界無法接受的模式。

G7峰會在13日第一天達成一項協議，將提供烏克蘭500億美元貸款，以被凍結的俄羅斯資產利息作為擔保，美國、加拿大、日本、德國、法國、義大利、英國、以及歐盟預料都將為這筆貸款出資，在年底前送達基輔。

在14日的G7峰會，中國將是關鍵議題，各國領袖預料將對中國的工業產能過剩、及其對俄羅斯的支持表示擔憂。美國總統拜登表示：「中國供應（俄羅斯）的不是武器，而是生產這些武器的能力和技術，實際上是在幫助俄羅斯」，但G7內部對如何因應中國的國家補貼問題，依然意見分歧。

葉倫13日在紐約經濟俱樂部發表演說時表示，美國能夠吸引民間資本的公共投資，對於推動長期永續且具包容性的成長，至關重要，並且警告中國以國家大規模補貼工業的模式，舉世都無法接受。

她說，政府過度補貼戰略產業，會加劇製造業的產能過剩，使產能遠超過國內需求，這種過度投資造成的出口泛濫正威脅全球就業，也使美國和其他地方出現新的貿易壁壘，「中國不能假定世界其他國家會以傷害國內產業為代價，迅速吸收龐大的過剩產量」，「如果中國繼續走這條路，我擔心其政策可能會嚴重干擾我們建立健全經濟關係的努力」，但她也重申，美中脫鉤將損害美國的利益。

葉倫稍後被記者問到財政部是否會對違反美國對俄制裁的中國銀行業，實施第二輪制裁時表示，她認為中國大銀行會擔心相關交易，她最擔心的是規模較小的中國銀行業者與俄國往來，但若中國大銀行從事「系統性的違反」制裁，她不排除予以制裁。

此外，教宗方濟各也將史無前例地出席G7峰會，針對人工智慧（AI）議題發表演說，各國領袖也將討論移民問題。