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川普提出改採「全關稅」 學者：打擊中低收入、富人獲好處

記者顏伶如／即時報導
川普(中)與國會參院共和黨參議員會晤後，向媒體講述他若再度執政，將會推動的政策。(路透)
川普(中)與國會參院共和黨參議員會晤後，向媒體講述他若再度執政，將會推動的政策。(路透)

前總統川普13日在華府國會山莊俱樂部(Capitol Hill Club)會晤共和黨籍國會議員與企業領袖、銀行業高層，CNBC新聞頻道報導，消息人士會後透露，川普提出取消收入所得稅、改以「全關稅政策」(all tariff policy)替代的構想；川普在會中同時提到，考慮透過關稅在協商時對某些不良行為者(bad actors)施壓。

CNBC報導分析，川普任內大力提倡以關稅做為外交政策的多重工具，從這場私人會議的談話可以看出，川普如果贏得11月大選，再度執政之後將有更大規模的關稅行動，落實保護主義理念的貿易政策。

紐約大學(New York University)法學院教授卡明(David Kamin)在社群媒體X發文寫道，廣設關稅取代收入所得稅對於中低收入美國人將造成重大打擊，有錢富人則獲得好處。

華盛頓郵報專欄作家蘭佩爾(Catherine Rampell)則表示，數千萬美國民眾不必繳聯邦所得稅，但根據川普關稅計畫，中低收入階級稅務負擔恐將增加。

這是川普在2021年1月6日國會暴亂發生之後首次重返國會山莊，拜登總統13日則在4700哩之外的義大利參加七大工業國(G7)元首峰會。川普此行引來某些民眾抗議，一名男子舉著寫有「政變失敗」的海報。

華爾街日報報導，川普與共和黨參議員見面之後說：「我們是個正在衰敗的國家。全世界都在嘲笑我們國家。」他表示：「我們要扭轉頹勢，我們要很快翻轉局面。民調結果看起來，我們表現非常強。」多項全國民調與各州民調紛紛顯示，川普支持度領先拜登。

6月14日是川普78歲生日，共和黨參議員為川普準備蛋糕以及有著兩個數字的蠟燭「45」與「47」，象徵身為美國第45位總統的川普，如果贏得今年大選，將成為美國第47位總統。

13日稍早，共和黨眾議員與川普見面時則合唱生日快樂歌。在企業圓桌會議上，與會人士包括全國規模最大的企業執行長。知情人士透露，川普對企業領袖說，如果重返白宮將把企業稅從21%降到20%。

川普 關稅 共和黨

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