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反墮胎團體對FDA核准美服培酮提告 遭最高法院駁回

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反墮胎團體對FDA核准美服培酮提告 遭最高法院駁回

記者顏伶如／即時報導
反墮胎團體對食品及藥物管理局(FDA)核准墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)提告，13日遭到最高法院駁回。(路透)
反墮胎團體對食品及藥物管理局(FDA)核准墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)提告，13日遭到最高法院駁回。(路透)

墮胎團體對食品及藥物管理局(FDA)核准墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)提告，13日遭到最高法院駁回。最高法院判決讓墮胎藥丸得以繼續透過郵寄方式取得，婦女不必前往診所接受醫師看診才能領藥。這是最高法院2022年6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，第一個受理的墮胎權重大訴訟，有線電視新聞網(CNN)分析，判決結果對反墮胎陣營來說堪稱重大挫敗。

九名大法官以反墮胎團體缺乏提告立場為由一致裁定駁回訴訟，保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)撰寫的意見書指出，原告希望限縮他人取得墮胎藥，但根據美國憲法第三條(Article III)，訴訟並沒有提告根據，也沒有其他充分理由。

卡瓦諾在意見書中寫道，反墮胎團體從法律、道德、理念與政策等層面，反對食藥局放寬美服培酮取得規定，不過根據憲法第三條條款，「光憑這些反對理由並不足以讓訴訟在聯邦法院成立」。卡瓦諾指出，原告未能證明因為食藥局放鬆規定而受到傷害。

卡瓦諾說，原告團體對於放寬藥品規定的關切，應該在政策擬訂過程中向總統與食藥局提出反對，或者在立法過程中對國會與總統反應，還可以在政治與選舉過程中向其他公民表達對墮胎與美服培酮的看法。

今年3月，最高法院召開言詞辯論庭對於此案討論90分鐘。當時大法官發言便透露最後可能以無權提告(no-standing)，駁回「希波克拉底醫學聯盟」(Alliance for Hippocratic Medicine)等反墮胎團體提出的訴訟。

食藥局2000年核准墮胎藥丸，2016年放寬規定讓墮胎藥丸更容易取得。分兩劑服用的墮胎藥丸使用於妊娠10周以下，服藥後子宮收縮造成胚胎流產。婦女可以透過郵寄取得墮胎藥丸，不必到診所領藥。全美墮胎案例約有60%為服用墮胎藥丸。

墮胎 藥局 大法官

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