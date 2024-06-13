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WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

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WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

記者顏伶如／即時報導
中國在秘魯錢凱(Chancay)建立超級港口。(路透)
中國在秘魯錢凱(Chancay)建立超級港口。(路透)

華爾街日報13日報導，中國在秘魯錢凱(Chancay)建立超級港口讓美國感到不安，這項計畫除了能加速南美洲與亞洲之間的貿易，北京還可在華府向來視為後院(backyard)的地盤插旗，挑戰美國在資源豐富的南美洲影響力。

報導指出，錢凱深水港對北京而言意義重大，中國國家主席習近平今年底在疫情之後的首趟南美訪問行程中，將到錢凱參加啟用典禮。

中國遠洋運輸集團(China Ocean Shipping group，Cosco)擁有錢凱港多數持股，港口啟用之後可望讓藍莓、銅礦等貨品橫跨太平洋航程縮短，包括巴西在內的客戶因此受益。

報導指出，中國製造廉價商品大舉進攻讓全球各國為之震撼的同時，錢凱港為中國電動車與其他出口商品打開新市場的大門，中國目前已是絕大多數南美國家的首要貿易夥伴。

華爾街日報分析，美國擔心的狀況是，中國掌控南美洲第一個具有全球商業樞紐地位的港口，將讓北京進一步取得區域資源、加深對美國幾個最親密鄰國的影響，進而在錢港附近建立軍事據點。

美國南方司令部(SOUTHCOM)司令蘿拉‧李察遜(Laura Richardson)上個月在佛羅里達國際大學(Florida International University)安全研討會上說，錢凱港將讓中國可以更容易從南美洲取得資源，「因此這點是值得關切的」。

卸任美國官員表示，錢凱港計畫可以看出美國在拉丁美洲留下的外交空缺，因為美國把資源集中到世界其他地區，近幾年以烏克蘭、中東為主。

國務院外交官出身的智庫機構「美洲理事會」(Council of the Americas)華府辦公室負責人方斯沃斯(Eric Farnsworth)表示，錢凱港的建立「讓遊戲因此改變」。他表示，中國將擁有透過南美洲進入全球市場的新管道，「目前看來，這不只是商務議題而已，而是戰略議題」。

錢凱港位於秘魯首都利馬(Lima)北部約50哩，港深將近60呎，造價35億來自中國國營銀行貸款，完工之後將成為南美洲太平洋沿岸第一座能夠容納超級船艦的大港。企業將可以在秘魯與中國之間直接透過大型貨輪運送商品，不像以往必須派遣較小的船隻先行停靠墨西哥或加州。

華爾街 華府 國務院

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