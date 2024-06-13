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美最大石油產業團體提起訴訟 欲阻止拜登發展電動車

編譯陳律安／綜合外電
美國石油協會（API）提起訴訟，力圖阻止拜登政府的排放新規。（美聯社）
美國石油協會（API）提起訴訟，力圖阻止拜登政府的排放新規。（美聯社）

全美最大的石油產業團體「美國石油協會」（API）與生質燃料業者13日連成一氣，對拜登政府減少碳排、鼓勵電動車生產的舉措提起訴訟，指控這些措施將迫使車廠銷售電動車，壓低自身產品的需求。

埃克森美孚、雪佛龍等石油巨頭組成的API，以及全美玉米農協會（NCGA）13日在華盛頓哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起訴訟，稱環境保護局（EPA）已逾越國會賦予的職權，所推動的新規將在不到十年內消滅多數的燃油車與油電車。

在各界致力於能源轉型以降低碳排之際，EPA在3月發布排放新規，迫使美國車廠製造並銷售更多電動車。EPA估算，在新規範下，2030~2032年將約有56%的新車銷售來自電動車。

API資深副總與總法律顧問梅爾斯說：「今天我們展開行動，保障美國消費者、製造業工人及美國得來不易的能源安全，不受政府侵擾。」

全美玉米農協會和美國農業事務聯合會（AFBF）也加入這項行動，這兩大產業團體仰賴燃油車支持其玉米乙醇事業。NCGA主席沃勒說，EPA獨惠電動車，忽略玉米乙醇的減排功效。

今年4月，全美25個州的共和黨檢察長也控告EPA，要求阻止同樣的規定。

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