「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成

最新的選舉民調顯示，全美成年人約六成對川普(左)沒好感，與2月民調結果一樣；而對拜登(右)有好感的僅四成，六成對他持負面看法。(美聯社)

川普 因封口費案被紐約州法院定罪，在川普一再攻擊判決，並希望成為美國有重罪紀錄仍當選總統的第一人之際，美聯社民調 發現，約半數美國選民贊同法院的判決，但基本上對川普的看法未變。

美聯社和NORC公共事務研究中心合作的民調發現，29%美國成年人不贊同他被定罪，21%不贊同也不反對。對川普不滿的共和黨 人認為他的弱點又加了一個，獨立選民較不在意，兩大陣營還有爭取獨立選民的空間。

佛州74歲的獨立選民郝澤(Nancy Hauser)說，法院都宣判川普有罪，這表示如果他重返白宮，可能會從事犯罪行為 ，「重罪犯要怎麼治理一個國家？」

川普14日就滿78歲，但是81歲的拜登同樣讓郝澤不放心，不但因為年紀，經濟和中東政策，也讓她不滿。她說，「真令人傷心，我真的不知道該選誰」。

全國1115名接受意見調查的選民，在5月30日川普被定罪後一周，贊成這一判決的比不贊成的多。共和黨選民中，約六成不贊同，15%贊同，約兩成不置可否。民主黨人贊同的高達八成。

約半數選民認為將川普定罪，背後有政治動機，但另一半認為沒有。近半對川普沒好感的共和黨人，認為此案沒有政治動機；肯定川普的共和黨人中，僅一成這麼認為。

全美成年人約六成對川普沒好感，與2月民調結果一樣。四成對他持肯定態度，也跟2月民調無差別。拜登也不遑多讓：對他有好感的僅四成，六成對他持負面看法。

住在德州達拉斯的溫和派共和黨人史瓦茲(Ron Schwartz，59歲)不喜歡川普，說他的為人「令人厭惡」，但仍會把票投給他，因為「他有好政策，好點子」。

獨立選民對川普的看法就分歧多了：四成對他有好感，四成對他沒好感，卻有近半對他被定罪不表意見。

約四成選民說川普被定罪，對美國是壞事；三分之一說是好事；約四成認為對民主制度是好事。