華郵獨家：全美至少1800名警察涉嫌性虐兒童遭起訴

華盛頓郵報12日獨家報導，從2005年至2022年間，全國至少1800名州警、地方員警涉嫌性虐待兒童而遭起訴。圖為警察示意圖。(Pexels)

華盛頓郵報 12日獨家報導，從2005年至2022年間，全國至少1800名州警、地方員警涉嫌性虐待兒童而遭起訴，許多員警利用警察職權迫害兒童，某些員警後來得以躲避坐牢。報導當中公布了遭到起訴警察的個人檔案照片，犯罪事實包括強暴兒童、對兒童性攻擊或性騷擾 等。

根據法院紀錄，北卡羅來納州羅威爾(Lowell)員警布萊爾(James Blair)處理一名13歲翹家少女案件時，聲稱能為少女學業提供輔導，幾個月後卻導致少女懷孕。布萊爾已於2017年遭定罪。

洛杉磯郡警察金柏爾(Neil Kimball)曾對一名遭到取締的婦女性虐待，但檢方以證據不足為由並未起訴，後來金柏爾調升特案組警探，調查案件時性虐待一名15歲少女，終於在2019年遭到定罪。

報導指出，鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)資料庫追蹤員警被捕的新聞報導，2005年至2022年間累計1萬7700名州警與地方警察遭到犯罪起訴，罪名包括毆襲、酒駕、毒品 等，約有一成起訴案與性虐待兒童有關，許多涉案員警後來都躲過法律究責。

統計顯示，遭控性虐待兒童而被捕的警察99%為男性，66%擔任警察至少五年以上，47%身為警察局長等高階職務。遭到定罪的警察當中，將近40%並沒有判處有期徒刑。

華盛頓郵報分析，受害兒童將近75%是青少年。法院紀錄顯示，員警經常花數個月時間先與目標接觸，建立友誼，並取得信任；許多員警以坐牢、攻擊等做為威脅，逼迫受害者就範。

對於轄下員警爆發兒童性犯罪，某些警察機關則畫清界線，聲稱員警是在非值勤的下班時間(off duty)涉嫌不法。

華盛頓郵報比對全國各地實際案例發現，不肖員警經常利用非值勤的下班時間與受害者接觸，接觸機會包括擔任學校駐警、童軍活動、毒品防治宣導活動、募款活動等，接觸地點則包括社區活動中心、餐廳、溜冰場、鬼屋冒險遊樂場等。