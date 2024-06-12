吉林公園持刀傷人案 美教師憶述：遭推撞後驚覺被刺

四名美國籍教師10日在中國吉林一處公園遊覽時遭人持刀刺傷。 （圖／取自微博）

中國吉林市公園6月10日發生持刀傷人事件，美國愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）證實4名美國籍教師遇襲。美媒愛荷華公共電台（IPR News）11日報導，其中一名受害者回憶被刺經過，他表示自己當時聽到身後傳來驚叫，然後轉頭先遭嫌犯推撞，才發覺被刺流血。

綜合媒體報導，其中一名遇襲教師札布納（David Zabner）指出，一行人在下山時聽到身後傳來驚叫，轉身後發現疑犯持刀對著自己，他稱「我不是立刻知道發生什麼事，我想同事是被人推了，然後疑犯好像因為甚麼也推撞我」，他低頭看看肩膀後，「意識到我在流血」，驚覺被刺。

札布納受傷後被送醫治療，他的肩膀下方約15公分處有傷口，醫護人員在約20分鐘後趕到。

吉林公安局11日通報案情指出，一名55歲崔姓本地男子在公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，他隨後持刀斬傷此人與另外三名外籍同行者，還斬傷阻止行凶的另一名中國遊客，崔男在當日被捕。

中國外交部11日回應案件，指初步判斷為偶發事件，強調不會影響中美人文交流正常開展。

雖然中方定調是偶發事件，但根據美國之音11日報導，觀察家認為，事件引發的後續效應恐不小，因為這次襲擊可能是中國戰狼外交排外情緒的外溢，對美中兩國間敵意的積累和民間往來無疑是雪上加霜，或可預期美國官方也應會強烈反擊。

事件發生在中國國家主席習近平 承諾未來5年願邀請5萬名美國青少年到中國交流學習，以加強中美民間交流之際，後續影響仍有待觀察。