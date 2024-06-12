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愛阿華4講師在中國被刺傷：警方稱行兇嫌失業、走背運

中央社／台北12日電
4名美國人10日在中國東北吉林省遭持刀砍成重傷。(CBS電視截圖)
4名美國人10日在中國東北吉林省遭持刀砍成重傷。(CBS電視截圖)

中國吉林警方昨天通報，已經抓獲刺傷4名美國康乃爾學院講師的崔姓男子。美媒採訪其中一名正在醫院的傷者，他說，警方告訴他們，行凶者失業中。

吉林警方11日通報，這起事故發生在10日上午，吉林北山公園發生傷人案件。55歲的崔姓吉林男子在北山公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和3名同行外籍人士，以及上前阻止其行凶的一名中國籍遊客。

根據愛阿華公共廣播（Iowa Public Radio）當地時間11日報導，其中一名遇襲者扎布納（David Zabner）說，事發時他正在下山，聽到一聲尖叫，回頭看時發現一名男子揮舞著刀衝過來，他還沒立即反應過來。「我認為我的同事是被人推了，然後他（指持刀男子）好像也想要推我。」

札布納說，後來他才發現自己被刀刺傷，距離肩膀6英寸的手臂正在流血。

這是札布納第2次來到吉林北華大學任教，這所學校與康乃爾學院（Cornell College）是夥伴學校。當天扎布納和另外3個同事原本要去看龍舟賽，但因為河岸人太多了，所以他們改為去北山公園。

札布納說，「警方告訴我們，他（犯罪嫌疑人）正失業、走背運，我們這群人中的某一個正好撞上了他，於是他決定用他的方式回應。」

中國外交部昨天強調，警方初步判定，這是一起偶發事件，不會影響中美兩國人民之間的正常交流。

新加坡媒體聯合早報報導，對於警方的通報，一些中國網友覺得難以理解。有網友質疑：「出門去公園要隨身拿刀嗎？發生碰撞了就捅人，還連捅好幾個？」有網民認為，現在中國經濟不太好，社會上戾氣較重，出現一些惡性案件，不排除本案行凶者也是報復社會。

報導說，截至目前，中國媒體普遍對此案保持緘默，社群媒體也疑似存在刪帖與控評現象。

康納爾學院4名講師在中國吉林北山公園被砍傷，吉林公安公開嫌犯的外貌和身分。（取材...
康納爾學院4名講師在中國吉林北山公園被砍傷，吉林公安公開嫌犯的外貌和身分。（取材自微博）

新加坡 社群媒體

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