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華郵：川普核心圈 考慮推出「義務役」

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華郵：川普核心圈 考慮推出「義務役」

記者顏伶如／即時報導
圖為美國士兵。(美聯社)
圖為美國士兵。(美聯社)

華盛頓郵報11日報導，前總統川普核心圈某些幕僚考慮推出義務役，由於全美人口僅1%曾經服役，幕僚主張已是時候讓年輕人「勇於接受挑戰」；川普任期尾聲的代理國防部長米勒(Christopher Miller)曾被川普點名如果勝選將重掌國防部，米勒曾在保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)的政府改革計畫中，列舉要對評估入伍人員智力技能的「軍隊職業傾向測驗」(Armed Services Vocational Aptitude Battery，ASVAB)等計畫大幅革新的構想。

報導指出，米勒在傳統基金會「2025計畫」(Project 2025)中提出改革國防部已有數十年歷史的「軍隊職業傾向測驗」及其他計畫的構想，希望在川普再度執政時推出。包括米勒在內的前任川普政府官員及共和黨國會議員，都公開支持實行全國義務役等措施，以解救全募兵現行制度引發的「危機」(crisis)。

川普曾經表示，如果再次執政將延攬米勒重掌國防部。報導指出，川普雖然沒有為傳統基金會的「2025計畫」公開背書，第一任初期曾經採納傳統基金會不少建議。

米勒受訪時說，全國義務役是應該「強烈考慮」的作法，美國年輕人可以透過服役建立彼此共同犧牲奉獻的情感。

根據米勒提議，「軍隊職業傾向測驗」可以用來找出軍隊的「弱點」，讓美國在面對中國等競爭對手時，能夠彌補美國軍隊的知識差距，並讓美國草擬計畫，因應可能與外國對手之間發生的衝突。

米勒說：「如果我們要為強權競爭預做準備，對於可能入伍人員進行基本了解、對於具體專常有所掌握，將是有幫助的。」

華盛頓郵報報導，川普自己與軍隊之間的關係頗為錯綜複雜，青少年時期雖曾上過學事學院，越戰期間卻拼命避免上戰場；執政期間，川普身為三軍統帥，卻時常與五角大廈意見相左，川普衝動行事讓軍方將領遲疑不決，川普揶揄在戰場殉職的軍人則引起軍方將領反彈。

聯邦官員去年12月對國會議員表示，五角大廈去年並未達到募兵目標，總共短缺4萬1000人，只有陸戰隊(Marines)、太空軍隊(Space Force)達標。

川普 國防部 五角大廈

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