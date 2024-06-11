愛阿華4教師吉林遇襲 胡錫進定調「偶然事件」又匆匆刪除內容

胡錫進開第一槍發文談吉林北山公園案，定調為「偶然事件」，但該篇文章已刪除。(取材自微博)

4名美國人10日在中國東北吉林省遭持刀砍成重傷。(CBS電視截圖)

中國網路10日流傳吉林省吉林市北山公園有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地。愛阿華州 康納爾學院證實，受傷的4人為該校大學教師，目前仍不清楚受攻擊原因與受傷情況。

微博 在11日中午前，完全無相關報導，中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進開第一槍發聲，定調為「偶然事件」，希望不影響美中恢復交流。有零星文章跟進直指這是排外戾氣、義和團行為。

胡錫進發文表示，希望這是一個偶然事件；從視頻看到，那幾名外國友人傷得不是很嚴重，也祝願他們能得到及時治療，並且安好。

胡錫進稱，中國對外國遊客普遍友好，無論這件事中的襲擊是出於什麼原因幹這事，它在中國社會的整體面上都是一個偶然事件，希望不會對中外人員交流產生負面影響。

不過胡錫進這篇發文沒多久就刪除了。

康納爾學院4名講師在中國吉林北山公園被砍傷，吉林公安公開嫌犯的外貌和身分。（取材自微博）

中央社報導，在X平台上，則有流傳一封吉林船營公安分局刑警大隊發出的協查通報，內容指10日11時40分許，船營區北山公園內，發生一起刑事案件，現場有5名人員不同程度受傷，現正在醫院救治，無生命危險。

通報表示一名吉林當地男性崔大鵬有重大嫌疑，逃跑時穿黑色長袖、褲子，頭戴黑色帽子，身高175公分左右，中等身材，並附上嫌犯相片。

警方要求各單位注意，發現此人及時抓捕。