愛阿華州4講師在中國被砍傷 吉林公安曝光「男嫌長相」

4名美國人10日在中國東北吉林省遭持刀砍成重傷。（電視截圖）

哥倫比亞廣播公司新聞CBS報導，國務院 證實，4名美國人10日在中國吉林省遭人持刀砍成重傷，當場倒臥血泊，畫面極其血腥，美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。吉林市公安局船營分局，公開中國籍嫌犯的外貌和身分。

4名美國愛阿華州 的大學講師，10日遊覽吉林省吉林市北山公園，遭遇暴徒光天化日下持刀猛刺。

由於事發突然，4人皆被刺成重傷，血流滿地的畫面相當驚悚。

微博最新通報，涉案男子為吉林市龍潭區居民「崔大鵬」，他在10日上午11時40分許在北山公園砍傷5人（其中4人為美國講師），傷者皆無性命危險。

通緝文件顯示，疑似涉案的崔大鵬身穿黑色長袖上衣、黑色褲子，頭戴黑色帽子，沒戴眼鏡，身高在175公分左右，屬於中等身材。

康納爾學院（Cornell College）院長布蘭德（Jonathan Brand）表示，4名講師透過合作計畫到當地授課。事發時，講師們在中國當地校方陪同下參觀公園，沒想到無預警遭刺傷。