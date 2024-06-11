愛阿華州4講師在中國被砍傷 吉林公安曝光「男嫌長相」
哥倫比亞廣播公司新聞CBS報導，國務院證實，4名美國人10日在中國吉林省遭人持刀砍成重傷，當場倒臥血泊，畫面極其血腥，美方已要求中方保護受害人獲得妥善治療，並且安全離開中國。吉林市公安局船營分局，公開中國籍嫌犯的外貌和身分。
4名美國愛阿華州的大學講師，10日遊覽吉林省吉林市北山公園，遭遇暴徒光天化日下持刀猛刺。
由於事發突然，4人皆被刺成重傷，血流滿地的畫面相當驚悚。
微博最新通報，涉案男子為吉林市龍潭區居民「崔大鵬」，他在10日上午11時40分許在北山公園砍傷5人（其中4人為美國講師），傷者皆無性命危險。
通緝文件顯示，疑似涉案的崔大鵬身穿黑色長袖上衣、黑色褲子，頭戴黑色帽子，沒戴眼鏡，身高在175公分左右，屬於中等身材。
康納爾學院（Cornell College）院長布蘭德（Jonathan Brand）表示，4名講師透過合作計畫到當地授課。事發時，講師們在中國當地校方陪同下參觀公園，沒想到無預警遭刺傷。
美國愛阿華州眾議員辛森（Ashley Hinson）稱4人被「殘忍刺傷」，議員米勒─米克斯（Mariannette Miller-Meeks）也已要求中方保護美方人員獲得妥善治療，並且安全離開中國。
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