美4名大學教師 在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

愛阿華州 康納爾學院(Cornell College)10日(周一)表示，該學院的四名教員在中國吉林一個公園發生的「嚴重事件」中受傷。

6月10日，中國的社交平台流傳一段消息顯示，當日在吉林省吉林市北山公園發生凶案，有四名外國人受傷。

微博上的圖片和視頻可見到有人身上流血的畫面。

康納爾學院學院院長喬納森·布蘭德(Jonathan Brand)聲明表示，這四位講師是在中國與當地一所大學合作開展的合作項目中授課，他們白天在參觀公園時受傷。布蘭德補充說，襲擊發生時，這些講師由一名中國教師陪同。康納爾學院是愛阿華州弗農山的一所私立文理學院。

國務院 發言人告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，該部門已獲悉中國東北地區「吉林省發生持刀傷人事件的報導」，但發言人沒有提供更多細節。

愛阿華州眾議員 阿什利·辛森(Ashley Hinson)將這次襲擊定性為刺傷事件，她在社交媒體上寫道：「康納爾學院多名教職員工在中國被殘忍刺傷，這讓我感到震驚。

愛阿華州眾議員瑪麗安內特·米勒-米克斯(Mariannette Miller-Meeks)表示，她的辦公室正在與美國駐華大使館保持聯繫，以確保襲擊受害者得到優質護理並安全回家。

愛阿華州州長金雷諾茲(Kim Reynolds)表示，她正與該州聯邦代表團以及國務院保持聯繫。雷諾茲在社交媒體上寫道：「請為他們祈禱平安返回。」

四名美國教師已送醫接受救治。國會議員正在跟美國大使館合作，確保受害者得到治療並安全離開中國。