拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤

拜登政府現正研議提案對美國公民的無證配偶提供保護，得以免遭驅逐、留在美國合法工作，但決策尚未拍板，計畫如果成立，某些無證配偶申請入籍將有更容易的管道。(歐新社)

紐約時報報導，四名官員透露，拜登 政府現正研議提案對美國公民 的無證配偶提供保護，得以免遭驅逐、留在美國合法工作，但決策尚未拍板，計畫如果成立，某些無證配偶申請入籍將有更容易的管道。報導分析，移民 政策最近幾天儼然成為拜登總統的政治包袱，對無證配偶提供保護的提議因此浮現。

為了加強邊境管控，拜登政府上周發布禁止美墨邊境無證移民申請庇護的行政命令，結果引發民主黨人士反彈。報導指出，為無證配偶提供保護的提案，有助於消除對行政命令提出最強烈反對的聲浪，鞏固拜登在移民倡議人士、拉丁裔選民及進步派基本盤之間的支持度。

報導指出，現正研議中的計畫為過去曾經使用於其他族群的「就地假釋」(parole in place)，例如美軍成員家眷。根據計畫內容，美國公民的無證配偶將可受到某段期間的保護，不會遭到驅逐出境，也可以獲得工作證；某些無證配偶將因為這項計畫，可以取得申請綠卡或入籍的新管道。

白宮發言人9日表示，許多選項目前都在考慮中。移民倡議人士聽取白宮官員簡報後對於保護提案感到樂觀，但表示拜登政府並未透露是否馬上推出計畫。

一般而言，非法入境將讓外籍人士無法申請入籍，但「就地假釋」能讓某些無證移民因此取得「合法移民身份」(lawful immigration status)，有資格申請入籍。

「就地假釋」提案將影響多少無證移民，目前仍不明朗。移民倡議組織FWD.us等團體指出，目前美國國內的美國公民無證配偶總計約有100多萬人。

部分進步派民主黨人士上周批評拜登行政命令宛如前總統川普任內拒絕移民獲得保護的嚴厲手段。眾議院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、民主黨華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)發表聲明表示，新規雖然與川普行動略有不同，但現實狀況卻是採用一樣的加強打擊策略，懲罰庇護申請者，導致邊境安全的錯誤論述加深，讓人以為如此行動就能「解決」(fix)問題。

馬凱特法學院(Marquette Law School)民調中心主任富蘭克林(Charles Franklin)舉例表示，威斯康辛州民調結果顯示，選民在移民政策上對川普、拜登的支持比例大約為2比1，選舉只剩最後幾個月，拜登恐怕無法跨越這道障礙。

富蘭克林分析，拜登在移民問題上擴大查緝，可能是為了減低來自獨立選民、搖擺選民之間的反對。