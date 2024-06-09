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共和黨開支票 11月勝選將讓「企業降更多稅」

編譯潘勛／即時報導
川普9日在拉斯維加斯的造勢會場宣布，要讓小費收入免稅，造福飯店及餐廳勞工。眾院共和黨人更聲稱若在11月大選獲勝，除延續前總統川普2017年的減稅法案外，還打算替企業和富人降更多稅。(歐新社)
川普9日在拉斯維加斯的造勢會場宣布，要讓小費收入免稅，造福飯店及餐廳勞工。眾院共和黨人更聲稱若在11月大選獲勝，除延續前總統川普2017年的減稅法案外，還打算替企業和富人降更多稅。(歐新社)

眾院共和黨人聲稱若在11月大選獲勝，除延續前總統川普2017年的減稅法案外，還打算替企業降更多稅，此舉可稱早期鋪排，為2025年及以後的徵稅及政府開支發生激烈辯論而預做準備。

華盛頓郵報9日報導，川普2017年推出的「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)幾乎為各階層的個人所得稅都降稅，話雖如此，為收入最高的人減稅最多，同時把企業最高稅率由35%降到21%。該法有關個人徵稅的條文2025年屆期失效，但撰寫該法的共和黨已讓企業減稅變成永久。

史丹福大學及麻省理工學院學者指出，共和黨國會議員及一些川普的經濟顧問正在考慮，要替企業再降稅，此舉未來十年間恐讓國債再增1兆元。共和黨方面宣稱降稅可改善美國的全球競爭力。

川普最近向潛在金主表示，在他執政下，眾人繳稅可以更少，另外如果沒他幫忙，富人們恐面臨「史上最大的加稅」。

川普的稅收計畫不僅針對大公司及有錢人；9日他在拉斯維加斯的造勢會場提議，讓小費收入免稅，造福飯店及餐廳勞工。

共和黨聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)表示，企業稅率對個人的打擊要遠大於公司行號，他認為企業稅其實是由勞工、退休人士及消費者在支付的，因此對全國人民都有深遠影響。共和黨11月若奪回參院多數，克雷波按理將出任制定稅法的「參院財政委員會」主席。

拜登總統及國會民主黨人暗示，今年選戰就繳稅的主張差異極大。拜登矢言向最富裕個人及企業加稅，川普2017年稅法替個別人等的減稅屆期廢止，另制定法律向企業徵稅，所得稅款將用在增加兒童及老人照護、可負擔住居及教育。國全預算辦公室(CBO)指出，川普的稅法延續下去，未來十年將讓國債增加4兆6000億元。

要求匿名的政府高層人士指出，目前的徵稅體制有太多缺點，其中之一便是沒向企業開徵足夠的稅金。

拜登及其他全球領袖，就制定一致的最低稅率15%，以防企業把獲利轉移到避稅天堂，已有長足進展。如果按一些共和黨的提議而降低企業稅，勢必扭轉這種安排。

共和黨 川普 拜登

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