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26歲中以混血女獲救 最想見生命垂危的華裔母親

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26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

記者胡玉立／即時報導
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

8日自加薩獲救的四名以色列人質中，現年26歲的唯一女性諾亞．阿加馬尼(Noa Argamani)是出生於北京的中國和以色列混血兒；去年10月7日哈瑪斯對以色列發動突擊當天，諾亞被綁架在摩托車上大聲叫喊求救的影像傳遍互聯網，已成為那場襲擊最具代表性的畫面之一。諾亞在獲救後說，她最大心願是見到癌末生命垂危的華裔母親。

歷經八個月、245天地獄般的生活，諾亞獲釋這天，正是父親阿加瑪尼的生日。諾亞擁抱並親吻了她的父親，然後他們一起暢飲可口可樂，她還和以色列總統赫爾佐格和總理內唐亞胡通了電話。

諾亞去年10月7日在音樂節上被綁架，當時一段影片顯示她被一輛摩托車帶走時不斷喊叫懇求，該影片登上世界各地頭條新聞。影片中，諾亞的以色列男友阿維納坦·奧爾(Avinatan Or)也被哈馬斯武裝分子帶走。

今年2月，諾亞的父親雅科夫．阿加馬尼(Yaakov Argamani)曾向美國有線電視新聞網(CNN)講述自己第一次看到女兒那段影片的感受：「我看到影片時，暈倒了。它撕裂了我。她是我們的獨生女。看到這影片，只感到崩潰。」

諾亞的母親莉奧拉·阿加瑪尼(Liora Argamani)來自中國湖北武漢，一直在與末期腦癌搏鬥，她曾多次公開表達希望見到女兒的心願。去年年底和今年3月，她還在影片中向拜登總統懇求，希望能在自己去世前有「最後一次擁抱女兒」的機會。

哈瑪斯今年1月曾對外發布影片，讓被囚禁的諾亞在影片中說話，似在脅迫下呼籲內唐亞胡「停止戰爭」、「帶我們回家」。

8日，諾亞終於獲救。影片顯示諾亞重新融入平民生活，她和父親擁抱，與赫爾佐格和內唐亞胡分別通電話。

「我很高興能在這裡，」赫爾佐格辦公室發布的通話影片中，諾亞和父親坐在醫院房間裡說道：「謝謝你做的一切，謝謝你這一刻」。

另一段影片中，諾亞與內唐亞胡通話說：「我非常感動。我已經很久沒聽過希伯來語了。」

內唐亞胡則對諾亞說：「我們一分鐘都沒有放棄你。我不知道你是否相信，我們不但相信，還實現了它。」「祝福你的家人，為我和我太太擁抱你的母親。」

諾亞．阿加馬尼是出生於北京的中國和以色列混血兒。（美聯社）
諾亞．阿加馬尼是出生於北京的中國和以色列混血兒。（美聯社）

以色列 哈瑪斯 加薩

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