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長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特庭上落淚

編譯俞仲慈／綜合7日電
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）

拜登總統次子杭特(Hunter Biden)購槍案本周最後一天開庭，辯方邀請杭特長女娜歐蜜(Naomi Biden)作證，她回憶到勒戒中心探望父親的過往，讓杭特當庭淚水盈眶，是開審以來首次的真情流露。

根據紐約郵報報導，娜歐蜜是亨特與前妻凱瑟琳·布爾(Kathleen Buhle)所生的三個女兒之一，7日出庭講述2018年8月間帶著男友尼爾(Peter Neal)去洛杉磯探望父親。

娜歐蜜向陪審團表示：「我和男友一起拜訪爸爸，他(男友)現在是我的丈夫。」並補充道：「當時我已經很久沒見到父親，我知道他住在布蘭伍德(Brentwood)附近的勒戒中心，我們相約在一家咖啡店見面、共進午餐，還見到他的戒毒輔導員(sober coach)。」

娜歐蜜回憶當時表示：「自從伯父(拜登長子)去世(2015年5月)以來，爸爸似乎是我見過最清醒的人。」並強調：「他的狀況看起來真的很好，我告訴他，我為他感到驕傲，也非常驕傲能夠把男友介紹給他。」聽到女兒這番真情告白，坐在被告席上的杭特眼眶濕潤，內心感動。

辯方7日傳喚杭特長女娜歐蜜出庭作證，杭特首次情緒激動當場落淚。（美聯社）
辯方7日傳喚杭特長女娜歐蜜出庭作證，杭特首次情緒激動當場落淚。（美聯社）

本周稍早，檢方先後傳喚杭特前妻與前女友柔伊‧凱斯頓(Zoe Keston)出庭作證，她們向陪審團證實，杭特經常吸食快克古柯鹼(Crack cocaine)並有各種脫序行為，包括衣衫不整、住處骯髒、半裸吸毒等，儘管全力協助杭特戒毒，但最終宣告失敗。

根據美聯社報導，檢方本周採取的策略係透過個人證詞，強調杭特吸毒成癮，以證明拜登總統54歲的兒子在購買槍枝時，明明處於戒癮痛苦階段，卻在填寫聯邦申請表「是否非法使用毒品或上癮」問題上勾選「否」，確實撒謊買槍而觸犯聯邦罪刑。

不過辯方律師羅威爾(Abbe Lowell)仍主張杭特買槍時不認為自己是「癮君子」，也無意欺騙任何人，不排除傳喚拜登總統弟弟詹姆士(James Biden)出庭作證， 也在考慮是否請杭特作證 ，此案10日繼續開庭。

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