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杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

世界新聞網王若馨／即時報導
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的前女友兼嫂嫂海莉(Hallie Biden)6日出庭作證表示，杭特在2018年夏天教她吸食快克古柯鹼(crack cocaine)，如今她對那段日子感到羞愧且「悔不當初」。

海莉是杭特已故哥哥波‧拜登(Beau Biden)的遺孀，波在2015年5月30日因腦癌過世；海莉在聯邦法庭上說，她在2015年底或2016年初，與杭特成為戀人，並很快發現杭特染有毒癮。

「我在家裡看到毒品後，先上網Google搜尋，因為我不知道那是什麼，」海莉說，「他(杭特)告訴我那是快克古柯鹼。」

海莉表示，她從2018年6月開始使用快克古柯鹼，當時兩人正在加州旅行。

當檢察官問她是誰教她使用快克古柯鹼時，海莉很快回答：「是杭特。」

她說：「那段時間我糟透了，我覺得自己很丟臉、很羞愧。我對那段時光悔不當初。」

海莉表示，她與杭特在中學時就認識，在她的丈夫過世後，她與自己的小叔杭特陷入愛河。

她說，在她們的關係結束前，她不僅目睹杭特用藥，還會跟他一同去毒品交易。

她還說，杭特在用藥時會變得焦慮緊張，但他仍能維持工作並與親友互動，「有些時候他表現得很正常」；他說，有時她無法分辨杭特是否受到藥癮影響。

海莉說，當他們在一起後，杭特的藥癮越來越重，逐漸變得每天都須依賴藥物；杭特在華盛頓特區的公寓，還有他們在馬里蘭安納波利斯的家中都藏有毒品。

2018年10月23日，海莉發現了杭特的槍支──杭特被指控在吸毒期間非法擁有這把槍。

海莉說，當她去清理杭特車子裡的酒瓶、藥物與垃圾時，她發現了這把槍。

「我嚇壞了，」海莉說，「我不想讓他傷害自己，也不想讓我的孩子有機會發現這把槍並叩下板機。」

海莉說，慌亂之下，她把槍裝進一個塑膠購物袋，但發現透過塑膠袋仍可辨認出槍的形狀，於是她把槍放進一個棕色的皮包，然後開車到當地的一家超市，將槍扔進垃圾桶。

杭特曾經用這個小皮包來裝名片或毒品。

海莉說：「我現在明白自己當時有多麼愚蠢，但我當時方寸大亂。」

陪審員觀看了海莉驅車前往超市並將皮包丟進垃圾桶的監視器畫面，並看到數小時後海莉再回頭去翻垃圾桶找槍，但一無所獲。

海莉說，當她告訴杭特事情經過後，杭特叫她去把槍找回來。

「當我回頭找不到槍後，他叫我向警方報告，」海莉說，「因為槍是登記在他名下的。」

杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(左)被未婚夫亞寧(中)牽著走向法庭。(美聯社)
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(左)被未婚夫亞寧(中)牽著走向法庭。(美聯社)

海莉今日在未婚夫亞寧(John Hopkins Anning)陪同下出庭，她與身為金融經紀人的亞寧即將完婚。

海莉與杭特交往了兩年後分手。

拜登(Joe Biden)總統有兩個兒子，杭特比波年幼一歲，兩人都是拜登總統與首任妻子內莉亞(Neilia Hunter Biden)所生，他們還曾有一個妹妹娜歐蜜。

1972年，內莉亞在採購聖誕禮物的途中發生車禍，內莉亞與女兒娜歐蜜身亡，波與杭特成為失去媽媽的倖存者。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

杭特‧拜登 毒品 加州

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