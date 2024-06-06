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紐時：美當局對微軟、OpenAI與輝達展開反壟斷調查鋪路

編譯葉亭均／即時報導
紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已經達成協議，可以推動對微軟、OpenAI和輝達（Nvidia）在AI產業中的主導地位進行反壟斷調查。（路透）
紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已經達成協議，可以推動對微軟、OpenAI和輝達（Nvidia）在AI產業中的主導地位進行反壟斷調查。（路透）

根據紐約時報報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已經達成協議，可以推動對微軟、OpenAI和輝達（Nvidia）在AI產業中的主導地位進行反壟斷調查。

紐時5日引述知情人士的說法報導，根據協議，美國司法部將主導調查輝達是否違反反壟斷法，而FTC將檢視OpenAI和微軟的行為。雖然OpenAI的母公司是一家非營利組織，但微軟已向獲利目的的子公司投資130億美元，持有49%的股權。

微軟與OpenAI的合作關係，在其他地區也受到正式的檢視。

紐時報導引述兩名知情人士的說法指出，美國兩大監管機構是在過去一周達成協議，預期近日內就會敲定。

另據華爾街日報引述一名消息人士報導，FTC將檢視微軟以6.5億美元投資AI新創公司Inflection AI一案。

這些行動代表對於AI產業的監管檢視日益嚴格。FTC在今年1月命令OpenAI、微軟、Alphabet、亞馬遜和 Anthropic提供有關近期對生成式AI公司和雲端服務供應商投資和合作的資訊。

在去年7月，FTC對OpenAI展開調查，主張OpenAI讓個人聲譽和資料曝於風險之下，違反消費者保護法。

在上周，美國主管反托辣斯的官員坎特（Jonathan Kanter）在一場AI研討會上表示，「AI的結構和趨勢應該讓我們暫停一下」。他說，這項技術仰賴大量資料與算力，會讓已經占據主導地位的企業有可觀的優勢。

微軟、OpenAI、輝達、美國司法部和FTC都沒有在正常工作時段以外回覆置評請求。

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