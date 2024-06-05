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WSJ爆拜登老化「私下精神不佳、有氣無力」 白宮批黨派攻擊

編譯陳韻涵／即時報導
華爾街日報5日刊出長文，指年邁的拜登會在會議上失神，或必須憑藉筆記或小抄，但遭白宮駁斥。（美聯社）
華爾街日報5日刊出長文，指年邁的拜登會在會議上失神，或必須憑藉筆記或小抄，但遭白宮駁斥。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)4日引述知情人士說法報導，稱人們私下討論拜登總統的精神狀況不佳，講話有氣無力；白宮官員及民主黨人士5日群起為拜登辯護，質疑WSJ報導偏頗，訪問對象多為共和黨人士，另有民主黨議員告知WSJ的內容未刊登，形同黨派攻擊。

WSJ引述45名採訪對象的說法報導，指拜登顯露老態並舉例稱拜登1月在白宮西廂接見國會領袖商討烏克蘭金援法案時，說話聲音弱到幾乎聽不見；他看著稿念卻停頓許久，或閉目養神很長一段時間，讓與會者猜想他是否出神。

另外，知情人士透露，眾院議長強生(Mike Johnson)2月在橢圓辦公室與拜登單獨會談時表示，聯邦政府近期危及部分大型能源計畫的政策改變只是一項研究，讓強生擔心拜登的記性。

眾院前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)和另兩人表示，拜登去年談判提高債限時含糊其辭且一直看筆記。麥卡錫形容，當副總統與總統的拜登「判若兩人」。

81歲的拜登是歷任總統中年事最高的，他的高齡和認知功能成為選民和共和黨的攻擊目標；白宮和幕僚則表示，拜登依舊是位敏銳且有活力的領袖。

拜登的仕途多在國會度過，曾被譽為「法案談判大師」的他能預判對方的動機和訴求；但過去一年共和黨掌控眾院後，拜登的美名不再，曾與他共事者普遍認為，拜登如今行動遲緩，狀況時好時壞。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)駁斥外界對拜登的批評，說道：「共和黨議員各說各話，拜登總統不僅是位精明的領袖，且在立法方面取得成就。如今已是2024年，共和黨仍憑空杜撰政治策略，而此策略與他們先前的聲明相悖。」

國會山莊報報導，拜登盟友不滿WSJ報導僅點名引述麥卡錫的說法，而麥卡錫去年秋季遭罷黜離開國會。

貝茨則在「X平台」上發布麥卡錫過去的言論，內容是他在提高舉債上限會談後，稱讚拜登「專業、聰明且突破萬難」。

白宮新聞主任勒波特(Ben LaBolt)也發文寫道，「令人訝異，共和黨在選舉年的傳訊策略與他們之前評論拜登的說法矛盾，這是卡薩布蘭卡(Casablanca)豪賭！」

民主黨參議員莫瑞(Patty Murray)則寫道，「驚人，每位攻擊總統的都是有政治盤算的共和黨人，我曾告訴WSJ，拜登完全參與烏克蘭會談，且以團結眾人的方式領導會談，但我的說法卻未被引用，我想知道原因。」

拜登競選團隊經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Rodriguez)駁斥WSJ的報導內容，稱她與拜登共事多時，而「他是可以接觸、合作並提建議的強悍領袖之一」。

77歲的前總統川普比拜登小3歲半，他的精神狀態也飽受質疑；兩人在鏡頭前的失態或失言都被放大檢視，成為政黨攻擊的素材。

華爾街日報3月訪查七個搖擺州選民的調查結果顯示，僅28%受訪者認為拜登的身心狀態適任總統，而48%的人覺得川普更適合。

「時代雜誌」5月28日訪問拜登，試想他85歲還當總統會如何；拜登答道：「我會做得比任何人都好。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 共和黨 白宮

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