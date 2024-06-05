波音5日首次載人飛行 運送NASA兩太空人到國際太空站

負責駕駛「星際客機」的兩名太空人是分別61歲的布奇·威爾莫 (右)和58歲的蘇妮塔·威廉斯(左)。(路透)

延宕多年之後，波音公司「星際飛機」(Starliner)太空船5日順利發射，載著太空總署(NASA )兩名太空人 飛往地球軌道；波音自此成為繼太空探索科技公司首次載人飛行之後，第二家為NASA提供太空人運送服務的航太公司。

駕駛這艘新型太空船從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)飛往國際太空站的兩名太空人是分別61歲的布奇·威爾莫 (Butch Wilmore)和58歲的蘇妮塔·威廉斯(Sunita Williams)；兩人都是前任海軍飛行員。他們預計飛行25小時，抵達太空站後停留一個星期，14日再駕駛「星際飛機」返回地球，預計在美國西部偏遠沙漠著陸。

威爾莫和威廉斯在升空半小時後安全進入軌道、航向太空站；卡納維爾角發射控制人員鬆了一口氣並起立鼓掌。5月初以來，「星際飛機」曾兩度在倒數計時過程中取消發射。幸好5日發射升空一切順利，SpaceX 公司執行長馬斯克(Elon Musk)等人也表示祝賀。

波音「星際飛機」2019年曾在無人駕駛情況下首次試飛，2022年再次試飛，但降落傘出現問題。5日是首次載人飛行，也是5月初以來第三次嘗試發射升空，終於成功。「星際飛機」一次最多可搭載七名太空人。

波音專案經理納皮(Mark Nappi)說：「今天一切就緒。」NASA商業載人專案經理斯蒂奇(Steve Stich)表示，「實現飛行任務艱鉅，整個團隊做到這一步值得大力讚揚。」

NASA早在10年前即同時與波音與SpaceX簽約，運送太空人往返太空站。NASA支付波音公司的金額為42億元，SpaceX的費用則為20億元多一點。

2020年SpaceX率先將太空人送入軌道，成為第一家實現此目標的私人企業。SpaceX迄今已為NASA運送9名組員前往太空站，並為休士頓一家公司專程運送過三組私人團體。